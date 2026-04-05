Τσιφτσής: Έχουμε επτά τελικούς, πάμε για το νταμπλ στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ

Ο Αντώνης Τσιφτσής είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα των ημερών, λόγω της παρθενικής συμμετοχής του στην Εθνική.

Ο 25χρονος τερματοφύλακας μίλησε γι’ αυτό, κυρίως όμως και για την έναρξη των πλέι οφ που φέρνει τον ΠΑΟΚ μπροστά στον μεγάλο στόχο του νταμπλ, αρχής γενομένης από το απογευματινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα είπε ο γκολκίπερ στην κάμερα της NOVA:

Για την πρώτη κλήση και παρουσία του στην Εθνική: «Ημoυν πολύ χαρούμενος όταν μου είπαν ότι είμαι σε αυτή την κλήση της Εθνικής. Με το ντεμπούτο μου ακόμη ένα παιδικό όνειρο εκπληρώθηκε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, απλά πρέπει να συνεχίσω για να γίνω μόνιμος στην Εθνική Ομάδα. Μου έκανε εντύπωση το κλίμα που υπάρχει μέσα στην Εθνική, τα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλά, υπάρχει πολύ ταλέντο. Με έβαλαν πολύ γρήγορα μέσα στην ομάδα τα παιδιά, με έκαναν δικό τους και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό».

Για το δίδαγμα που πήρε ο ΠΑΟΚ από το κακό φινάλε της κανονικής διάρκειας στον Βόλο: «Προφανώς δεν είμαστε χαρούμενοι, γιατί χάσαμε ένα παιχνίδι που έπρεπε να το πάρουμε, κακά τα ψέματα. Η εικόνα μας μέσα στο γήπεδο δεν ήταν αυτή που έπρεπε, γι’ αυτό και χάσαμε. Αυτή η ήττα πρέπει να μας γίνει μάθημα γιατί μπροστά μας έχουμε επτά τελικούς. Πρέπει να κερδίσουμε για να κάνουμε το νταμπλ στα 100 χρόνια μας».

Για το πώς πιστεύει ότι αξιοποίησε η ομάδα το διάστημα της διακοπής, έχοντας και ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας σε καθημερινή βάση: «Επικοινωνία υπήρχε καθημερινά και αυτό που μάθαινα είναι ότι ο προπονητής πίεσε τους παίκτες για να τα δώσουν όλα, να ξεχάσουμε την ήττα στον Βόλο, να την αφήσουμε πίσω μας, φυσικά αφού γίνει μάθημα, και να συνεχίσουμε με τα παιχνίδια που έχουμε. Πιέστηκαν στην προπόνηση και ήταν ευκαιρία να γίνει αυτό και θεωρώ ότι θα είμαστε πολύ καλά».

Για το αν εκτιμά ότι η περίοδος με τους πολλούς τραυματισμούς στον ΠΑΟΚ γίνεται παρελθόν: «Προσωπικά δεν με ταράζει το κομμάτι των τραυματισμών, έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες. Όποιος ανήκει σε αυτή την ομάδα, έχει ταλέντο και πρέπει να ανταπεξέρχεται στο γήπεδο όποτε του δίνεται η ευκαιρία. Δεν με ανησυχεί κάτι. Σίγουρα οι τραυματισμοί υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Έστω όμως και με αυτούς τους τραυματισμούς που προέκυψαν βλέπετε ότι η ομάδα παλεύει για το πρωτάθλημα, είμαστε μόλις τρεις βαθμούς πίσω, οπότε δεν θεωρώ ότι θα έχουμε πρόβλημα».

Για το αν παίζει ρόλο η κλήρωση και η σειρά των αγώνων που προέκυψε: «Δεν δίνω πολλή σημασία στην κλήρωση, πρέπει να μπαίνουμε μέσα και να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Με όποια σειρά και αν είναι θα παίξουμε όλοι με όλους. Για να πάρεις ένα πρωτάθλημα πρέπει να κερδίζεις».

Για το τι περιμένει από το ματς με τον Παναθηναϊκό, με το οποίο ο ΠΑΟΚ έχει παίξει τέσσερις φορές φέτος: «Μας κέρδισαν στον πρώτο γύρο στο Πρωτάθλημα στην έδρα τους, εμείς τους κερδίσαμε όμως στην Τούμπα και στο Κύπελλο. Δεν παίζει ρόλο αυτό για μένα, πρέπει να μπούμε στο γήπεδο και να είμαστε αυτοί που πρέπει. Μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, εφόσον το έχουμε κάνει μπορούμε να το ξανακάνουμε και με την ανάλυση που έχουμε κάνει είμαστε έτοιμοι για αύριο».