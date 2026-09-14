Τσιάρας: “Θέλουμε να είμαστε στην Ευρωλίγκα”

Την επιθυμία του ΠΑΟΚ να συμμετέχει στην Euroleague επανέλαβε, ανάμεσα σε άλλα, μιλώντας σήμερα στους εκπροσώπους του Τύπου, στο PAOK Sports Arena, ο Γιώργος Τσιάρας. O γενικός διευθυντής του «Δικεφάλου», εστίασε, ακόμη, στη μέχρι τώρα προετοιμασία της ομάδας, προσθέτοντας πως η ΚΑΕ πάντα κοιτάει στην αγορά για διαθέσιμους παίκτες, αλλά ότι, τη δεδομένη στιγμή, δε θα γίνει άλλη προσθήκη στο ρόστερ.

«Για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε στην προετοιμασία, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι θεωρώ και πιο πολύ ο κόουτς. Προσπαθήσαμε πολύ να πετύχουμε το συγκεκριμένο ρόστερ. Είναι νωρίς για να λέμε οτιδήποτε, είτε καλά , είτε κακά. Το μόνο που λέμε είναι ότι χρειαζόμαστε δουλειά για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε», επισήμανε, αρχικά.

Πρόσθεσε λέγοντας ακόμη:

Για αν θα υπάρξει προσθήκη στο ρόστερ: «Είναι γραμμή μας, πρέπει να κοιτάμε στην αγορά, ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Είμαστε, από εκεί και πέρα, ικανοποιημένοι με το ρόστερ. Αυτήν τη στιγμή δε σκεφτόμαστε κάτι άλλο».

Για τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα: «Είμαστε στη διαδικασία, δεν είναι κρυφό. Όπως είναι και άλλες ομάδες. Δουλεύει όλη η ΚΑΕ για αυτό, για να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πάντα υπάρχει αισιοδοξία, είμαστε φύσει αισιόδοξοι άνθρωποι σε όλα. Δεν το κρύβουμε πως θέλουμε να είμαστε στην Euroleague, αλλά πρέπει να δουλέψουμε πολύ σαν οργανισμός για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πορευόμαστε μέρα -μέρα, βήμα-βήμα και κάνουμε την προσπάθειά μας. Το αγωνιστικό τμήμα είναι επικεντρωμένο στο πως θα βελτιωθεί, πως θα βρούμε ‘χημεία’ και πως θα εξασφαλίσουμε να είμαστε υγιείς κάθε μέρα, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις που βάζει ο κόουτς κάθε μέρα στην προπόνηση, όχι στην Ευρωλίγκα».

Για το προπονητικό κέντρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Σε 20-25 μέρες πιστεύω πως θα είναι όλα έτοιμα. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά, είναι προδιαγραφών υψηλού επιπέδου ομάδων. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας έχει κάνει ωραία υπέρβαση με το προπονητικό, το οποίο θα μείνει για πάντα στον ΠΑΟΚ. Είναι τεράστιο ζήτημα να προπονείται η ομάδα σε χώρο δικό της και να μην έχει περιορισμούς στο πότε θα βγει. Διάθεση της ΚΑΕ είναι να υπάρχει πρόσβαση σε αυτό από τους παίκτες 24 ώρες το 24ωρο. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες συνθήκες σε φυσιοθεραπεία, σε εκγύμναση, στις δυνατότητες που έχει μια ομάδα. Στόχος είναι να βάλουμε και άλλα κομμάτια στις εγκαταστάσεις για να φτάσουμε τα πρότυπα ομάδων υψηλού επιπέδου».

Για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Τέλη Μυστακίδη: «Ο κ. Τέλης, από την πρώτη στιγμή, προσπαθεί να δώσει τις καλύτερες συνθήκες , ώστε να δουλεύουν οι παίκτες και να είναι συγκεντρωμένοι στις υποχρεώσεις τους. Εμείς, σαν οργανισμός, πρέπει να βελτιωνόμαστε , λάθη γίνονται, μαθαίνουμε από τα λάθη μας, προσπαθούμε να φτάσουμε στο υψηλότερο επίπεδο».

Για τους τραυματίες Μπριν Ταϊρί, Ραϊκουάν Γκρέι: «Αμφότεροι έχουν κάποια μικροπροβλήματα. Πιστεύουμε πως στο τέλος του μήνα θα έχουμε, αν όχι και τους δύο, τουλάχιστον τον έναν. Είμαστε σε συζητήσεις να πάει ο Ιατρίδης δανεικός, ο Μανθόπουλος θα παίξει με διπλό δελτίο».

Για τον αριθμό των ξένων στο ελληνικό πρωτάθλημα: «Η θέση μας ήταν ξεκάθαρη, να μείνει η κατάσταση ως έχει. Θέλουμε να στηρίζουμε τον Έλληνα παίκτη, πιστεύουμε στον Έλληνα παίκτη, προσπαθούμε να στηριχτούμε, όσο μπορούμε, σε Έλληνες. Αυτή τη στιγμή η θέση μας είναι αυτή, χωρίς να θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στις υπόλοιπες ομάδες, χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε αντίθετοι στην άποψη άλλων ομάδων».

Για το πόσο χώρο/χρόνο έχει τη διάθεση να δώσει ο ΠΑΟΚ στους νεαρούς καλαθοσφαιριστές, με βάσει την ευκαιρία που προσφέρθηκε στα φιλικά, στο Μέτσοβο, στον Γιώργο Χαραλαμπίδη: «Η ομάδα έχει επενδύσει στο αναπτυξιακό κομμάτι, στο θέμα των Ακαδημιών. Θέλουμε να δείξουμε ότι οργανισμός δουλεύει για να φέρει στην ανδρική ομάδα παιδιά τα οποία έχουν μέλλον. Φέτος κάναμε τη συνεργασία με τη ΔΕΚΑ, συνεργαζόμαστε με ακαδημίες σε όλη την Ελλάδα. Είναι σημαντικό για μας τα επόμενα χρόνια κάποια από αυτά τα παιδιά να είναι στην ανδρική ομάδα».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ