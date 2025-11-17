Τσιακμάς: “Μαγική η εικόνα του Ιβανωφείου – Ο κόσμος είναι ο έκτος παίκτης”

O απόλυτος πρωταγωνιστής της αντεπίθεσης και της νίκης του Ηρακλή, Νίκος Τσιακμάς, ο οποίος με τέσσερα τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο πέτυχε τέσσερα τρίποντα, «έκοψε» το μομέντουμ του Κολοσσού και βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στη νίκη μίλησε στην εκπομπή «Τρίτο Ημίχρονο» του Metropolis 95.5.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το ματς: «Ήταν ένα δύσκολο και σημαντικό ματς. Ο Κολοσσός είναι μια καλή και δουλεμένη ομάδα. Δεν είχαμε περιθώριο λάθους. Έτυχε να βάλω τα σουτ, θα μπορούσε να ήταν άλλος γιατί έχουμε παιδιά που μπορούν να συνεισφέρουν στην επίθεση. Ένιωθα καλά και ήταν από δημιουργία όλης της ομάδας. Γενικότερα ένιωθα καλά, ειδικά από τη στιγμή που μπήκε το πρώτο σουτ. Μετά γίνεται λίγο πιο εύκολο».

Για το αν υπάρχει εύκολο ματς στο πρωτάθλημα: «Δεν υπάρχει ούτε ένα. Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να νικήσει παντού. Δεν μπορεί να εφησυχαστεί κάποια ομάδα. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τη νίκη σε κάθε έδρα».

Για το όπλο του Ηρακλή: «Το Ιβανώφειο, ο κόσμος, η έδρα μας. Στο αγωνιστικό, θέλουμε να στηριζόμαστε στην άμυνά μας. Αν μπορέσουμε να την σταθεροποιήσουμε μπορούμε να πάρουμε περισσότερες νίκες».

Για την έκβαση του πρωταθλήματος: «Αν μπορέσεις να προστατεύσεις την έδρα σου, κάνεις ισχυρό βήμα για την επίτευξη του στόχου σου, όποιος και αν είναι αυτός. Θεωρώ ότι όταν μπορέσεις να χτίσεις ένα καλό μομέντουμ, θα μπορέσεις να είσαι σε ένα καλό δρόμο ως προς την επίτευξη του στόχου».

Για τον Φάντερμπεργκ: «Είναι ένας παίκτης που τον είχαμε από την πρώτη μέρα και ξαφνικά αναγκαστήκαμε να παίξουμε χωρίς αυτόν στα πρώτα ματς. Μας έλειψε, όσο περνάει ο καιρός φαίνεται πόσο επιδραστικός είναι».

Για την ENBL αλλά και το Μαρούσι: «Όλοι οι παίκτες θέλουν να αγωνίζονται. Δεν ήταν πολύ γνωστή, αλλά εκπροσωπούμε μια μεγάλη ομάδα. Σε όλα τα ματς πάμε για την νίκη και μας βοηθά ότι παίζουμε και βρίσκουμε φόρμα. Ο στόχος μας είναι να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Προέχει το Μαρούσι. Είναι μια καλή ομάδα, με πολύ καλούς παίκτες και έναν έμπειρο προπονητή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάμε εκεί για να κερδίσουμε».

Για το Ιβανώφειο: «Είναι μαγική η εικόνα στο Ιβανώφειο. Μαγική ατμόσφαιρα… Αυτό αποδεικνύει πόσο είχε λείψει ο Ηρακλής από τη μεγάλη κατηγορία. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι, και ακόμα καλύτερα, για να τον ευχαριστήσουμε ακόμα περισσότερο».