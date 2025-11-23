MENOY

Τρομερός Τάισον: Γι’ αυτό πανηγύρισα με τη μαγκούρα – Όταν φοράω τη φανέλα του ΠΑΟΚ τρέχω σαν τρελός

Με δύο προσωπικά γκολ ο Τάισον σφράγισε τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Κηφισιάς. Μάλιστα, φρόντισε να πανηγυρίσει σαν… παππούς, με μια κίνηση χαρακτηριστική σαν να κρατάει μαγκούρα!

Όπως εξήγησε μετά το τέλος του αγώνα, «τις προηγούμενες ημέρες είδα στο ίντερνετ ένα θέμα πως ο ΠΑΟΚ δεν θα έπρεπε να με κρατήσει γιατί είμαι αρκετά μεγάλος», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις.

Όπως παραδέχθηκε «δεν έχω τίποτα εναντίον κανενός αλλά με πείραξε αυτό το σχόλιο γιατί όταν φοράω τη φανέλα του ΠΑΟΚ παλεύω σαν τρελός, τρέχω σαν τρελός.

Δεν έχω να υποσχεθώ κάτι στον κόσμο του ΠΑΟΚ, δίνω τα πάντα όταν παίζω».

