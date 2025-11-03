Τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Taekwondo Αριστείδη Νικόλαο Ψαρρό υποδέχτηκε ο Κ. Γκιουλέκας

Τον μόλις 17 ετών Παγκόσμιο Πρωταθλητή Ολυμπιακού Taekwondo Αριστείδη Νικόλαο Ψαρρό, που απέσπασε προ μερικών ημερών το Χάλκινο Μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ολυμπιακού Taekwondo στην πόλη Wuxi της Κίνας, υποδέχτηκε σήμερα το μεσημέρι στο Διοικητήριο ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Π.Γκιουλέκας.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών συνεχάρη διπλά τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Taekwondo, ο οποίος κατάγεται από την Αθήνα αλλά προπονείται στην Θεσσαλονίκη, καθώς πρόκειται για την πρώτη διάκριση Έλληνα αθλητή Taekwondo σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε τόσο νεαρή ηλικία, του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στους επόμενους αγώνες του και τον ευχαρίστησε θερμά για την τιμή που περιποιεί η διάκρισή του για την Ελλάδα.

Τον νεαρό πρωταθλητή συνόδευαν ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Taekwondo, κ. Ιωάννης Κοεμτζίδης και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taekwondo, κ. Χρήστος Μανώλης.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Taekwondo στην πόλη Wuxi της Κίνας πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 30 Οκτωβρίου 2025.