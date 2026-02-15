Τον νίκησε ο Στρακόσα και έμεινε στο μηδέν με την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ

Ντέρμπι στην Τούμπα με πολλές “μάχες” αλλά χωρίς γκολ. Ο ΠΑΟΚ νικήθηκε από τον Στρακόσα (έβγαλε εκτέλεση πέναλτι του Γιακουμάκη), η ΑΕΚ έχασε αρκετές ευκαιρίες να σκοράρει -έχοντας δοκάρι με τον Κοϊτά- και το 0-0 έμεινε στο “μεγάλο” ματς της 21ης αγωνιστικής της Super League. Οι δυο “δικέφαλοι” είχαν τα διαστήματα υπεροχής τους, με την Ένωση να έχει μια ελαφρά υπεροχή. Ελάχιστα άουτ πέρασε η μπάλα σε κεφαλιά του Καμαρά στο 87′. Δοκάρι από τον Γιόβιτς στις καθυστερήσεις!



Η ΑΕΚ προσπάθησε να έχει την κατοχή της μπάλας και να ελέγξει το ρυθμό του ματς, με τον ΠΑΟΚ να θέλει να πετύχει το αντίθετο, ασκώντας μεγάλη πίεση στο χώρο του κέντρου. Ο Τάισον κινήθηκε στον άξονα σε ρόλο δεκαριού, με τον Χατσίδη να παίζει δεξιά και τον Ζίβκοβιτς αριστερά πίσω από τον Γιακουμάκη. Ο “δικέφαλος του Βορρά” άρχισε να πλησιάζει τα αντίπαλα καρέ και στο 12′ έχασε τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Ο Όσμερς έδωσε πέναλτι για πάτημα του Μουκουντί στον Ζαφείρη μέσα στην περιοχή, ο VAR το έλεγξε και συμφώνησε, με τον Γιακουμάκη να αναλαμβάνει την ευθύνη. Ο Στρακόσα όμως έκανε εκπληκτική επέμβαση, κρατώντας το 0-0.

Η ΑΕΚ έδειξε να έχει πρόβλημα, στο να περάσει το χώρο του κέντρου με αξιώσεις, με τον Γιόβιτς να τραβιέται αρκετά πίσω για να πάρει την μπάλα. Μαρίν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς αλλά και Ρότα, δεν μπόρεσαν να περάσουν καλές μπαλιές. Η Ένωση όμως έκλεισε τους διαδρόμους προς τα καρέ της, ανέβασε στη συνέχεια την απόδοσή της και πλησίασε τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, με τον Πινέδα να ασκεί αποτελεσματική πίεση στη μεσαία γραμμή. Μάλιστα, στο “φώναξε” για πέναλτι σε μαρκάρισμα του Γκατσίνοβιτς, με τη φάση να βγαίνει καθαρή από διαιτητή και VAR.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να στείλει την μπάλα στις πτέρυγες κι έτσι να βγάλει τους Μουκουντί και Ρέλβας από τη ζώνη ασφαλείας τους. Η ΑΕΚ όμως ήταν προσεκτική στα μετόπισθεν και αυτή που έφτασε κοντά στο γκολ, στο 40′. Ο Γιόβιτς μοίρασε στον Κοϊτά έξω από την περιοχή, ο Μαυριτανός έκανε το κοντρόλ και το σουτ αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Παβλένκα.

Στο 43′ οι γηπεδούχοι “φώναξαν” για πέναλτι του Πινέδα στον Μεϊτέ, με τη φάση να είναι όμως “καθαρή”. Η ΑΕΚ έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει στο 45+1′. Ο Κοϊτά με ωραία κεφαλιά πάσα βρήκε τον Μαρίν, ο Ρουμάνος έφτασε μέχρι τις παρυφές της περιοχής του ΠΑΟΚ και έπιασε ένα ωραίο σουτ αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Ο ΠΑΟΚ έδειξε να δέχεται πίεση στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Πινέδα να έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του. Στο 50′ η ΑΕΚ είχε νέα σημαντική στιγμή. Από υπέροχη ατομική ενέργεια του Πήλιου που άδειασε τον Ζίβκοβιτς, ο Έλληνας μπακ γύρισε στον Γιόβιτς έξω από την περιοχή, εκείνος έπιασε ένα ωραίο πλασέ και έστειλε την μπάλα να περάσει ελάχιστα άουτ.

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε αλλαγές στη συνέχεια (Οζντόεφ και Καμαρά πέρασαν στο ματς), με τον Μεϊτέ να γίνεται αναγκαστική αλλαγή στο 52′. Η ΑΕΚ συνέχισε να ελέγχει το ματς, αλλά έκανε και αυτή μια αναγκαστική αλλαγή, χάνοντας με πρόβλημα τον Μουνουκτί (ο Βίντα πέρασε στο 65, μαζί με τον Κουτέσα).

Μετά από ώρα, το ματς απέκτησε και πάλι ρυθμό, με την ΑΕΚ να πιέζει για το γκολ. Μόνο ο Τάισον έδειξε να έχει… σφυγμό από τον ΠΑΟΚ και να ανεβάζει επιθετικά την ομάδα. Στο 78′ ο Κοϊτά έφυγε στην αντεπίθεση και έκανε το τσίμπημα στον Γιόβιτς, αυτός έκανε το κοντρόλ και το σουτ μέσα στην περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε εκτός. Στο επόμενο λεπτό, η Ένωση έβαλε στο ματς Λιούμπιτσιτς και Πενράις, με τον Πήλιο να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού.

Στο φινάλε του αγώνα ο ΠΑΟΚ έγινε και πάλι απειλητικός και στο 87′ έχασε μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει. Ο Μπάμπα πάτησε στην περιοχή από τα αριστερά και γέμισε στο ύψος του πέναλτι, ο Καμαρά πήρε αφύλακτος την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Η τελευταία μεγάλη φάση του αγώνα ανήκε στην ΑΕΚ, με τον Γιόβιτς να έχει δοκάρι με κεφαλιά, από σέντρα του Λιούμπιτσιτς στο 90+4′.

Διαιτητής: Όσμερς

Βοηθοί: Γκίτελμαν, Γκόρνιακ

4ος: Παπαπέτρου

VAR: Πφάιφερ

AVAR: Σπούρνι