Το… πάλεψε αλλά ηττήθηκε ξανά ο ΠΑΟΚ από τη Θέλτα και έμεινε εκτός Europa League

Ο ΠΑΟΚ δεδομένων των συνθηκών ήταν αξιοπρεπής κόντρα στη Θέλτα στο Βίγκο στον επαναληπτικό του 1-2 της Τούμπας ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους “16” του Europa League.

Ο “δικέφαλος” είχε πολλές απουσίες, έπαιξε χωρίς πολλούς βασικούς του παίκτες και με σοβαρότητα προσπάθησε να βάλει δύσκολα στους Ισπανούς. Στο πρώτο μέρος είχε δύο καλές ευκαιρίες όμως στο δεύτερο και ενώ παρέμενε στο παιχνίδι, δέχτηκε ένα γκολ-χαριστική βολή που έμελλε να του στερήσει να ελπίζει πως κάτι μπορεί να αλλάξει.

Το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος και έτσι η Θέλτα με δύο νίκες πήρε την πρόκριση ενώ ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στις εγχώριες διοργανώσεις.