Το μήνυμα του ΠΑΟΚ: “Γυρίζουμε σελίδα, θα παλέψουμε μέχρι το φινάλε” – Τα νεότερα για Μεϊτέ, Αντρίγια

Μήνυμα ανασύνταξης ενόψει της δύσκολης συνέχειας στέλνει ο ΠΑΟΚ μετά το στραβοπάτημα στην πρεμιέρα αφού δεν κατάφερε να νικήσει τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα την 1η αγωνιστική. “Γυρίζει σελίδα”, αναφέρει στον τίτλο της ανακοίνωσης για τη σημερινή προπόνηση της ομάδας.

Σήμερα οι παίκτες του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν στη Νέα Μεσημβρία χωρίς τον Ραζβάν Λουτσέσκου ο οποίος παρέμεινε στο Βουκουρέστι.

Οι Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Το αποτέλεσμα της 1ης αγωνιστικής των Play Offs δεν ήταν αυτό που όλοι ήθελαν. Τίποτα όμως δεν έχει τελειώσει. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του έξι τελικούς και θα παλέψει μέχρι το φινάλε. Η διακοπή για το Πάσχα δίνει χρόνο στην ομάδα για ανασύνταξη.

Την Τρίτη (07.04) το αγωνιστικό τμήμα συγκεντρώθηκε στη Νέα Μεσημβρία. Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα κόντρα στον Παναθηναϊκό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στην πισίνα και το γυμναστήριο, ενώ οι υπόλοιποι βγήκαν στο γήπεδο και αφού έκαναν προθέρμανση κι έπαιξαν παιχνίδι κατοχής, έδωσαν μία δυνατή μάχη σε δίτερμα υψηλής έντασης.

Οι Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Τετάρτη (08.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.

