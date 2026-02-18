Το επετειακό σήμα του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια: “Ένας αιώνας δόξας”
THESTIVAL TEAM
Το επετειακό σήμα του ΠΑΟΚ ενόψει των 100 χρόνων είδε το φως της δημοσιότητας, με τη φράση «Ένας αιώνας δόξας».
Η ιστορική και επετειακή χρονιά συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό για τους «ασπρόμαυρους» της Θεσσαλονίκης, με το επετειακό σήμα να γίνεται γνωστό.
Με τη φράση «Ένας αιώνας δόξας» και ένα εντυπωσιακό βίντεο, ο ΠΑΟΚ έδωσε στο… φως το σήμα που θα τον… συντροφεύει τους επόμενους μήνες.
Παράλληλα, συνεχίζεται η διοργάνωση της εκδήλωσης που θα διεξαχθεί στις 20 του Απρίλη, την ημέρα που ιδρύθηκε και επίσημα ο Δικέφαλος.
Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:
1️⃣9️⃣2️⃣6️⃣ – 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣— PAOK FC (@PAOK_FC) February 18, 2026
A century of glory ⚫️⚪️#PAOK100 pic.twitter.com/Beq2zTmZcp