Το επετειακό σήμα του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια: “Ένας αιώνας δόξας”

Το επετειακό σήμα του ΠΑΟΚ ενόψει των 100 χρόνων είδε το φως της δημοσιότητας, με τη φράση «Ένας αιώνας δόξας».

Η ιστορική και επετειακή χρονιά συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό για τους «ασπρόμαυρους» της Θεσσαλονίκης, με το επετειακό σήμα να γίνεται γνωστό.

Με τη φράση «Ένας αιώνας δόξας» και ένα εντυπωσιακό βίντεο, ο ΠΑΟΚ έδωσε στο… φως το σήμα που θα τον… συντροφεύει τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, συνεχίζεται η διοργάνωση της εκδήλωσης που θα διεξαχθεί στις 20 του Απρίλη, την ημέρα που ιδρύθηκε και επίσημα ο Δικέφαλος.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: