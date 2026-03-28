Το αντίο της ΚΑΕ Άρης στη Μαρινέλλα

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ΚΑΕ Άρης αποχαιρετά τη Μαρινέλλα η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Η Μαρινέλλα συνδέθηκε με τους τίτλους που κατακτούσε ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης και η παρέα τους.

Έτσι, η ΚΑΕ Άρης Betsson ανάρτησε μια φωτογραφία της Μαρινέλλας μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη και τον Νίκο Φιλίππου από εκείνη την εποχή και μαζί το εξής μήνυμα:

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Άρης:

Η ΚΑΕ Άρης Betsson εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Μαρινέλλα, μιας εμβληματικής μορφής του ελληνικού πολιτισμού.

Η φωνή και η παρουσία της σημάδεψαν γενιές, ενώ είχε συνδεθεί και με μεγάλες στιγμές της ομάδας μας, τραγουδώντας στις επιτυχίες που ένωσαν τον κόσμο του Άρη.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.

Καλό ταξίδι.