Το αντίο της ΚΑΕ Άρης στη Μαρινέλλα

Φωτογραφία: Intime
Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ΚΑΕ Άρης αποχαιρετά τη Μαρινέλλα η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Η Μαρινέλλα συνδέθηκε με τους τίτλους που κατακτούσε ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης και η παρέα τους.

Έτσι, η ΚΑΕ Άρης Betsson ανάρτησε μια φωτογραφία της Μαρινέλλας μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη και τον Νίκο Φιλίππου από εκείνη την εποχή και μαζί το εξής μήνυμα:

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Άρης:

Η ΚΑΕ Άρης Betsson εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Μαρινέλλα, μιας εμβληματικής μορφής του ελληνικού πολιτισμού.

Η φωνή και η παρουσία της σημάδεψαν γενιές, ενώ είχε συνδεθεί και με μεγάλες στιγμές της ομάδας μας, τραγουδώντας στις επιτυχίες που ένωσαν τον κόσμο του Άρη.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.

Καλό ταξίδι.

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Νίκος Ψαρράς: Ευτυχώς πρόλαβα να πω στη μητέρα μου όσα ήθελα πριν “φύγει” από τη ζωή

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Απόβαση σκύλων” στη ΔΕΘ για το φεστιβάλ “Discover Dogs” – Δείτε βίντεο και φωτο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Fuel Pass 2026: Κίνδυνος από την αποστολή ψεύτικων μηνυμάτων SMS για την υποβολή αίτησης

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

Θέλετε βιταμίνη D; Αυτά τα σημεία του σώματος πρέπει να εκθέτετε στον ήλιο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Μία συγκέντρωση σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Πέθανε ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος