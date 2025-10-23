MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θλίψη στον Ηρακλή: Πέθανε ο Λάκης Κουτρουμπέλης

|
THESTIVAL TEAM

Η διοίκηση του Γ.Σ. Ηρακλής, μέσω ανακοίνωσής της, εξέφρασε «τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του βετεράνου ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Λάκη Κουτρουμπέλη, που απεβίωσε σήμερα, 23 Οκτωβρίου 2025. Ο Λάκης Κουτρουμπέλης γεννήθηκε το 1951.

Βρέθηκε στον Ηρακλή το 1971 και αγωνίστηκε έως το 1975, καταγράφοντας 101 συμμετοχές και πετυχαίνοντας 18 γκολ, τιμώντας τη φανέλα, αλλά και την ιστορία του συλλόγου. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στην Εκκλησία του Αγίου Φωτίου (στο Ποσειδώνιο) στις 10:00 π.μ., ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στα κοιμητήρια της Θέρμης.

Τα θερμά συλλυπητήρια εκφράζονται στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει…», επισημαίνεται ακόμη στη συλλυπητήρια ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ηρακλή για τον χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή.

Ηρακλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 8 ώρες πριν

Προσοχή! Μην καταναλώσετε αυτό το κουλούρι – Αποσύρεται από τα ράφια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες σταθμευμένο ΙΧ στον Δήμο Δέλτα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Μητσοτάκης από Σύνοδο Κορυφής: “Η ελληνική πρόταση για κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της Ευρώπης αποκτά δυναμική”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ηράκλειο: Νεκρός 61χρονος από το σφοδρό τροχαίο στα Καπαριανά – Συγκρούστηκε αυτοκίνητο με αγροτικό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Εύβοια: Πυροβόλησαν και σκότωσαν αδέσποτο σκύλο – “Δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν, ήθελε αγάπη και ένα χάδι”

ΥΓΕΙΑ 18 ώρες πριν

Οι καλύτερες σπιτικές θεραπείες για να φύγει γρήγορα το κρυολόγημα