Θλίψη στον Ηρακλή: Πέθανε ο Λάκης Κουτρουμπέλης

Η διοίκηση του Γ.Σ. Ηρακλής, μέσω ανακοίνωσής της, εξέφρασε «τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του βετεράνου ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Λάκη Κουτρουμπέλη, που απεβίωσε σήμερα, 23 Οκτωβρίου 2025. Ο Λάκης Κουτρουμπέλης γεννήθηκε το 1951.

Βρέθηκε στον Ηρακλή το 1971 και αγωνίστηκε έως το 1975, καταγράφοντας 101 συμμετοχές και πετυχαίνοντας 18 γκολ, τιμώντας τη φανέλα, αλλά και την ιστορία του συλλόγου. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στην Εκκλησία του Αγίου Φωτίου (στο Ποσειδώνιο) στις 10:00 π.μ., ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στα κοιμητήρια της Θέρμης.

Τα θερμά συλλυπητήρια εκφράζονται στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει…», επισημαίνεται ακόμη στη συλλυπητήρια ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ηρακλή για τον χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή.