Θλίψη στο Περιστέρι: Οδηγός της ομάδας μπάσκετ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

Ένας από τους οδηγούς της ομάδας του Περιστερίου, ο Νίκος Μπαφάκης, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, όπως έκανε γνωστό ο προπονητής Βασίλης Ξανθόπουλος στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα με την Καρδίτσα.

Οι Περιστεριώτες ηττήθηκαν με 88-74 εκτός έδρας για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και το κλίμα είναι πολύ βαρύ, όχι τόσο για την ήττα όσο για τον θάνατο ενός ανθρώπου που όλοι στην ομάδα ήξεραν πολύ καλά.

Όπως έκανε γνωστό στις δηλώσεις του ο Ξανθόπουλος, ένας εκ των οδηγών του Περιστερίου σκοτώθηκε σε τροχαίο και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του.

«Αρχικά, να αφήσουμε λίγο το παιχνίδι. Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά όλων μας, καθώς ένας από τους οδηγούς της ομάδας μας, ο Νίκος Μπαφάκης, σήμερα σκοτώθηκε σε τροχαίο, οπότε στέλνω τα συλλυπητήριά στην οικογένειά του. Δυστυχώς, είναι έτσι η ζωή, είναι ένα πολύ δύσκολο γεγονός για όλη την ομάδα, για την οικογένειά του κυρίως και ήταν μία δύσκολη μέρα», ήταν τα λόγια του προπονητή του Περιστερίου.

Πηγή: newsbeast.gr