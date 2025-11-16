MENOY

Θεσσαλονίκη: Σήμερα οι τελικοί στο Διεθνές Τουρνουά Πυγμαχίας “Μέγας Αλέξανδρος”

Φωτογραφία: Pixabay
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Νεολαίας & Εθελοντισμού συνδιοργανώνουν με το Τμήμα Πυγμαχίας του Α.Σ. Άρη και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας το Διεθνές Τουρνουά Πυγμαχίας «Μέγας Αλέξανδρος».

Το Τουρνουά θα διεξαχθεί το Σάββατο 15 και Κυριακή 16 Νοεμβρίου στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης», στην αίθουσα πυγμαχίας «Μιχαήλ Μπογδάνος», με τη συμμετοχή άνω των 80 αθλητών αναπτυξιακών ηλικιών από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Κροατία και τη Γερμάνια.

Ώρα έναρξης των ημιτελικών αγώνων: Σάββατο 15/11 στις 17:00 μ.μ.

Ώρα έναρξης των τελικών: Κυριακή 16/11 στις 16:00 μ.μ.

Διεθνές Τουρνουά Πυγμαχίας "Μέγας Αλέξανδρος"

