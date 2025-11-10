MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος ο Μιλενκόσκι από τον ΠΑΟΚ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το ΤΑΑ ΠΑΟΚ προχώρησε στη λύση της συνεργασίας του με τον Γιόσκο Μιλενκόσκι μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες από Κηφισιά και Μίλωνα αντίστοιχα.

Την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος συνεργάτης του Σκοπιανού τεχνικού, Βαλάντης Μαμαής.

Η ανακοίνωση:

Το ΤΑΑ ΠΑΟΚ, ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση συνεργασίας με τον μέχρι πρότινος προπονητή της ομάδας, Γιόσκο Μιλενκόσκι.

Στην διαδρομή του από το 2022 έως και σήμερα, ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε με τον Γιόσκο Μιλενκόσκι ένα Κύπελλο Ελλάδος και ένα Σούπερ Καπ, και τον ευχαριστεί ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες του στην ομάδα μας όλα αυτά τα χρόνια.

Ευχόμαστε στον Γιόσκο Μιλενκόσκι καλή σταδιοδρομία σε ό,τι και αν κάνει στη ζωή του.

Την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος συνεργάτης του Γιόσκο Μιλενκόσκι, Βαλάντης Μαμαής, επικεφαλής του προπονητικού τιμ για το επόμενο διάστημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Νεκρός νεαρός σε τροχαίο στην Κορινθία – Το αγροτικό του καρφώθηκε σε ελιά – Βίντεο και φωτο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2 ώρες πριν

Μενδώνη για Γλυπτά Παρθενώνα: Εργαζόμαστε μεθοδικά για την επιστροφή τους – Είμαστε πιο κοντά από ποτέ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Βοιωτία: Τον εκτέλεσαν δεμένο πισθάγκωνα πριν τον κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο σε ερημική περιοχή στα Σκούρτα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πάρκο πρασίνου στην “Αλυσίδα” ζητούν κάτοικοι της Χαριλάου – Τι απαντά ο Αγγελούδης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Αθήνα: Λύκος έκανε την εμφάνισή του σε Πετρούπολη και Άνω Λιόσια – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Κλείνει από σήμερα τμήμα της ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης στην Πιερία – Δείτε αναλυτικά τι ισχύει