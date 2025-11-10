Τέλος ο Μιλενκόσκι από τον ΠΑΟΚ

Το ΤΑΑ ΠΑΟΚ προχώρησε στη λύση της συνεργασίας του με τον Γιόσκο Μιλενκόσκι μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες από Κηφισιά και Μίλωνα αντίστοιχα.

Η ανακοίνωση:

Το ΤΑΑ ΠΑΟΚ, ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση συνεργασίας με τον μέχρι πρότινος προπονητή της ομάδας, Γιόσκο Μιλενκόσκι.

Στην διαδρομή του από το 2022 έως και σήμερα, ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε με τον Γιόσκο Μιλενκόσκι ένα Κύπελλο Ελλάδος και ένα Σούπερ Καπ, και τον ευχαριστεί ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες του στην ομάδα μας όλα αυτά τα χρόνια.

Ευχόμαστε στον Γιόσκο Μιλενκόσκι καλή σταδιοδρομία σε ό,τι και αν κάνει στη ζωή του.

Την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος συνεργάτης του Γιόσκο Μιλενκόσκι, Βαλάντης Μαμαής, επικεφαλής του προπονητικού τιμ για το επόμενο διάστημα.