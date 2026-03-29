Σύζυγος Μιρτσέα Λουτσέσκου: Ο Ραζβάν με πήρε αμέσως τηλέφωνο ανήσυχος

Ανήσυχος είναι τα τελευταία 24ωρα (και) ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά τη νέα περιπέτεια υγείας του πατέρα του, Μιρτσέα – Το πρώτο μήνυμα του 80χρονου ομοσπονδιακού προπονητή.

Ο 80χρονος προπονητής είχε μία έντονη αδιαθεσία κατά τη σημερινή (29/3) προπόνηση της Εθνικής Ρουμανίας και εισήχθη στο νοσοκομείο εσπευσμένα, με την κατάσταση του να παραμένει σταθερή και εκτός κινδύνου.

Στις πρώτες της δηλώσεις στο ρουμάνικο GSP, η σύζυγός του Νέλι, ανέφερε «Αισθανόταν καλά στο σπίτι το πρωί, ήταν καλά. Δεν ξέρω τι συνέβη ακριβώς. Είναι πιθανόν να έχει προκληθεί από τα έντονα συναισθήματα και τον θυμό έπειτα από την ήττα από την Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη. Συν αυτόν τον κακό καιρό που υπήρχε έξω», ενώ υπογράμμισε και την ανησυχία του υιού της, Ραζβάν.

«Ο Ράζβαν με πήρε τηλέφωνο από την Ελλάδα για να μου το πει. Ήταν κι αυτός πολύ ανήσυχος, φυσικά. Περιμένουμε πληροφορίες από το νοσοκομείο, ελπίζουμε να είναι καλά!», με τον Μιρτσέα να κάνει την πρώτη δήλωση μέσα από το νοσοκομείο, στην οποία ανέφερε:

«Αισθάνομαι καλά τώρα, έχω αναρρώσει πλήρως, αλλά είμαι ακόμη στη διαδικασία των εξετάσεων, οπότε παραμένω στο νοσοκομείο».

Πηγή: sdna.gr