Συνελήφθη μάνατζερ στο Λονδίνο μετά από ένοπλη απειλή κατά ποδοσφαιριστή της Πρέμιερ Λιγκ

Ένας ποδοσφαιρικός ατζέντης συνελήφθη στην Αγγλία μετά από καταγγελία ότι απείλησε με όπλο έναν ποδοσφαιριστή της Premier League. Ο ποδοσφαιριστής, ηλικίας 20 ετών, δέχτηκε την απειλή στο Λονδίνο στις 6 Σεπτεμβρίου.

Το περιστατικό που είναι φυσικά πρωτοφανές στα ποδοσφαιρικά χρονικά της Αγγλίας ήταν μια φρικτή δοκιμασία για τον παίκτη, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη, ούτε του συλληφθέντος. Ο σύλλογος του παίκτη έχει ενημερωθεί πάντως για το περιστατικό.

Ένας άλλος άνδρας φέρεται επίσης να έχει εκβιαστεί και απειληθεί από το ίδιο άτομο κατά τη διάρκεια του εν λόγω περιστατικού.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί σε κανένα από τα δύο περιστατικά.

Ο 31χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη στις 8 Σεπτεμβρίου με την υποψία κατοχής πυροβόλων όπλων με πρόθεση, εκβιασμού και οδήγησης χωρίς άδεια.

Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ενώ συνεχίζονται οι έρευνες. Η Μητροπολιτική Αστυνομία διερευνά το περιστατικό.

Πηγή: BBC