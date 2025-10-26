MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνεχίζει ακάθεκτος ο ΠΑΟΚ – Έριξε τριάρα στον Βόλο

|
THESTIVAL TEAM

Τη μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει ο ΠΑΟΚ και μετά το τέλος της 8ης αγωνιστικής της Super League. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου επικράτησε του μαχητικού Βόλου με 3-0 στην Τούμπα και έδωσε συνέχεια στη ξέφρενη πορεία του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Βόλος στάθηκε εξαιρετικά στη Θεσσαλονίκη για ένα ημίχρονο, προβληματίζοντας τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίστηκε με αρκετές αλλαγές σε σχέση με το μεσοβδόμαδο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Λιλ.

Τη λύση για τον Δικέφαλο του Βορρά την έδωσε τελικά ο Γιακουμάκης, ο οποίος με φοβερή εκτέλεση άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, βγάζοντας όλο το άγχος από την ομάδα.

Στη συνέχεια, η ομάδα του Λουτσέσκου απελευθερώθηκε, βρήκε και περισσότερους κενούς χώρους και έφτασε στον τελικό 3-0 με δύο τέρματα του Οζντόεφ, ο οποίος είναι ένα χαφ που πατάει περιοχή και έχει το γκολ.

Ο ΠΑΟΚ παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, ενώ ο Βόλος διατηρήθηκε στην τέταρτη θέση, όντας ισόβαθμος με Λεβαδειακό, Άρη και Παναθηναϊκό.

