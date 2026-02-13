Συνάντηση ΠΑΟΚ με Περιφέρεια για τη Νέα Τούμπα – Τρέχουν οι εξελίξεις

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρέθηκε αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ το πρωί της Παρασκευής (13/2), με βασικό αντικείμενο συζήτησης τις εξελίξεις γύρω από το πρότζεκτ της Νέας Τούμπας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θεσμικό επίπεδο, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απόψεις για τα επόμενα βήματα που απαιτούνται, τόσο σε διοικητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του νέου γηπέδου.

Από πλευράς Περιφέρειας, στη συνάντηση συμμετείχαν η περιφερειάρχης κ. Αηδόνα, ο εκτελεστικός γραμματέας κ. Ιωάννου, ο επιστημονικός συνεργάτης κ. Μπέφας και ο γραμματέας της Περιφέρειας κ. Παπαλεξίου, οι οποίοι ενημερώθηκαν αναλυτικά για τις παραμέτρους του έργου.

Τον ΠΑΟΚ εκπροσώπησαν οι κ.κ. Γκοντσάροβα, Δημογιάννης και Τσάκας, ενώ παρών ήταν και ο κ. Παπαμιμίκος, με την πλευρά του συλλόγου να παρουσιάζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται το σχέδιο για τη Νέα Τούμπα.