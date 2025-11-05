Συγκλονίζει ο Πολονάρα: Υπήρχε 90% πιθανότητα να πεθάνω – Δεν θα με ξεφορτωθείτε εύκολα όμως…

Συγκλονίζει ο Ιταλός άσος ,Ακίλε Πολονάρα, που δίνει μάχη για τη ζωή του, ξύπνησε από το κώμα στο οποίο βρισκόταν για δέκα ημέρες και, με τις δηλώσεις του στα ιταλικά ΜΜΕ, καταφέρνει να συγκινήσει για άλλη μια φορά.

«Συγγνώμη, δεν απάντησα αμέσως. Μου είπαν ότι υπήρχε 90% πιθανότητα να πεθάνω», ανέφερε και συνέχισε: «Δεν θυμάμαι πολλά. Βασικά, όταν ήμουν σε κώμα ήταν σαν να κοιμόμουν. Ένιωθα σαν να ήμουν σε μια άλλη πόλη. Όμως δεν θα με ξεφορτωθείτε εύκολα. Το υποσχέθηκα στη σύζυγό μου, Έρικα…».

Η σύζυγός του, Έρικα, μίλησε επίσης στον ιταλικό Τύπο για την κατάσταση του Ακίλε: «Είναι αρκετά καλά. Είναι εκτός κινδύνου. Το δεξί του χέρι είναι πιο αδύναμο από το αριστερό. Ήταν δύσκολο. Μου έδωσαν λίγη ελπίδα. Αλλά το ένιωθα. Στην αρχή, μου έκανε ερωτήσεις. Μετά άρχισε να τραγουδάει, αλλά έκλαιγε. Μου έλεγε πράγματα που δεν συνέβησαν ποτέ. Δεν κάλεσε αμέσως τα παιδιά. Και αναρωτήθηκα πώς δεν μπορούσε να καταλάβει ότι τα παιδιά είναι σημαντικά. Πριν από τέσσερις μέρες, με ρώτησε για αυτά».

Κατέληξε περιγράφοντας τις σκέψεις που περνούσαν από το μυαλό της και πώς προσπαθούσε να διαχειριστεί την πιθανότητα μιας τραγικής εξέλιξης: «Ένιωθα απαίσια. Σκεφτόμουν τα παιδιά μου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και τι να τους πω. Κάθε μέρα έφταναν άσχημα νέα. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να προσεύχομαι. Για την κατάστασή του, συνέβη ένα θαύμα».