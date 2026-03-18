Συγκλονίζει ο αδερφός του Παύλου Μυροφορίδη: “Όνειρό του ήταν να πάρει ένα Κύπελλο με τον Ηρακλή”

Ο αδερφός του Παύλου Μυροφορίδη, Γιάννης, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή “Τρίτο Ημίχρονο” στο Metropolis 95.5 και αναφέρθηκε στην αξιέπαινη πρωτοβουλία του Ηρακλή να τιμήσει τον Παύλο Μυροφορίδη στο παιχνίδι με την Αναγέννηση Καρδίτσας, ενώ αποκάλυψε το όνειρο του Παύλου όταν ήταν άρρωστος.

«Χαρήκαμε πολύ για την πρόσκληση από τον Ηρακλή. Ο Παύλος αγαπούσε πολυ την ομάδα και αυτό που νιώθουμε είναι πολύ παραπάνω από περηφάνια. Μάλιστα, η τελευταία ομάδα του Παύλου ήταν η Αναγέννηση Καρδίτσας. Τον αγαπάμε τον Ηρακλή και ως οικογένεια αγωνιούσαμε να πάρει την άνοδο», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Μυροφορίδης.

Στη συνέχεια αποκάλυψε το όνειρο του Παύλου Μυροφορίδη, όταν ήταν άρρωστος: «Πριν λίγες μέρες, όταν ενημερωθήκαμε για την πρόσκληση από τον Ηρακλή, η μητέρα μου είπε έναν διάλογο που είχε με τον Παύλο. Όταν ο Παύλος ήταν άρρωστος, τον ρώτησε η μητέρα μας τι θα ήθελε να κάνει όταν επιστρέψει και εκείνος της είπε ότι: “Θέλω να πάρω ένα Κύπελλο με τον Ηρακλή”.

Ο Παύλος δενόταν όπου πήγαινε, αλλά με τον Ηρακλή υπήρχε κάτι παραπάνω. Γι’ αυτό ήθελε να πετύχει κάτι μεγάλο με τον Ηρακλή».