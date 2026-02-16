MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκινητική στιγμή με Κούτσια: Αφιέρωσε το γκολ που πέτυχε στα επτά αδικοχαμένα “αετόπουλα”

THESTIVAL TEAM

Βαρύ παραμένει το πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για τα επτά αετόπουλα που χάθηκαν τόσο άδικα, με όσους φόρεσαν τη φανέλα του συλλόγου να κρατούν ζωντανή τη μνήμη τους.

Μετά την αφιέρωση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στο γκολ που πέτυχε απέναντι στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, τη σκυτάλη πήρε ο Γιώργος Κούτσιας.

Ο νεαρός φορ, που συνεχίζει την καριέρα του στη Λουγκάνο, σκόραρε στο παιχνίδι της Κυριακής (16/2) με τη Βασιλεία και αφιέρωσε το τέρμα του σηκώνοντας επτά δάχτυλα, στέλνοντας το δικό του μήνυμα μνήμης και σεβασμού στους αδικοχαμένους φίλους του Δικεφάλου.

Γιώργος Κούτσιας

