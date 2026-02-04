MENOY

Συγκίνηση στο Παλατάκι για τα επτά αδικοχαμένα “αετόπουλα” – “Καλό παράδεισο αδέρφια”

THESTIVAL TEAM

Πανό για τα επτά “αετόπουλα” που χάθηκαν τόσο άδικα στο φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία αναρτήθηκε στο Παλατάκι, όπου είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την πέμπτη αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup.

“Καλό παράδεισο αδέρφια”, γράφει το πανό.

Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime

Και οι δύο ομάδες άφησαν λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος ως ελάχιστο φόρος τιμής. “Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε”, ακούστηκε στο Paok Sports Arena.

