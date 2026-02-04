Συγκίνηση στο Παλατάκι για τα επτά αδικοχαμένα “αετόπουλα” – “Καλό παράδεισο αδέρφια”
THESTIVAL TEAM
Πανό για τα επτά “αετόπουλα” που χάθηκαν τόσο άδικα στο φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία αναρτήθηκε στο Παλατάκι, όπου είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την πέμπτη αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup.
“Καλό παράδεισο αδέρφια”, γράφει το πανό.
Και οι δύο ομάδες άφησαν λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος ως ελάχιστο φόρος τιμής. “Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε”, ακούστηκε στο Paok Sports Arena.