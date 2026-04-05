Super League: Σήμερα η μάχη του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs – Ο κόσμος θα συνοδεύσει την ομάδα στην Τούμπα

Η μάχη του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη σεζόν, που συμπληρώνονται 100 χρόνια ιστορίας, ξεκινάει από σήμερα Κυριακή (05/04) στην Τούμπα κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο κόσμος του Δικεφάλου σ’ αυτή την κρίσιμη φάση συσπειρώνεται και αναμένεται να γεμίσει το γήπεδο. Οι οργανωμένοι παράλληλα καλούν τους οπαδούς να συνοδεύσουν την αποστολή το απόγευμα της Κυριακής στην Τούμπα. Έτσι έδωσαν ραντεβού για τις 17:00 στο Μακεδονία Παλάς. Από εκεί θα ξεκινήσει η μηχανοκίνητη πορεία για το γήπεδο του ΠΑΟΚ και τον πρώτο από τους επτά τελικούς, με στόχο τη κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο σπουδαίος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το NovaSports Prime.