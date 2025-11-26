MENOY

Super League: Με τον κόσμο του στη Λιβαδειά ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί την Κυριακή στη Λιβαδειά κόντρα στην τοπική ομάδα (30/11 19:00), έχοντας μάλιστα την υποστήριξη των φιλάθλων του.

Όπως προκύπτει, οι δύο ομάδες συμφώνησαν για την παραχώρηση εισιτηρίων στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα βρεθούν στις κερκίδες του γηπέδου και πιο συγκεκριμένα στη Θύρα 4 του σταδίου της Λιβαδειάς.

Περαιτέρω λεπτομέρειες-πληροφορίες για τον τρόπο διάθεσης θα γίνουν γνωστές τις επόμενες μέρες, με τους φιλάθλους του Δικεφάλου να ετοιμάζονται για τη Λιβαδειά, λίγες εβδομάδες μετά το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό.

