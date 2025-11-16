MENOY

Super League 2: Ο Ηρακλής θέλει τους βαθμούς στην Τρίπολη για να επιστρέψει στην πρώτη θέση

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου του πρώτου γύρου της Super League 2 με τα παιχνίδια Αστέρας Β-Ηρακλής και Καβάλα-Καμπανιακός.

Ο Ηρακλής θέλει τη νίκη ώστε να βρεθεί εκ νέου στην πρώτη θέση. Μεγάλη μάχη θα γίνει και στην Καβάλα για τους βαθμούς στην αναμέτρηση της τοπικής ομάδας με τον Καμπανιακό.

Aστέρας AKTOR B’-Ηρακλής ΓΗΠΕΔΟ Θ. Κολοκοτρώνης 16/11/25 14:00 ACTION 24.

Διαιτητές: Τομαράς Θράκης, Κακαφώνης Αχαΐας, Ανδριανός Αχαΐας

Η αποστολή του Ηρακλή: Νικοπολίδης, Στουρνάρας, Καρακασίδης, Αναστασίου, Βιτλής, Εραμούσπε, Γιαννούτσος, Δημητρίου, Ουές, Κάτσικας, Χάμοντ, Φοφανά, Παναγιωτίδης, Τσιντώνης, Κυνηγόπουλος, Ντόβενταν, Χάινριχ, Μαχαίρας, Μωυσίδης, Μάναλης, Ντουρμισάι, Κούστα.

Καβάλα-Καμπανιακός Δημοτικό Στάδιο “ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ” 16/11/25 15:00.

Διαιτητές: Παναγιωταράς Αθηνών, Καραγιάννης Θράκης, Τσικλητάρη Β. Πιερίας

Καβάλα: Γιαννίκογλου, Ιωαννίδης, Κολλαράς, Ροιμπας, Αλιατίδης, Χρούστινεκ, Παναγιώτου, Κατσουλίδης, Ξυγκόρος, Πετρας, Χερνάντεζ, Μπρέγκου, Γαβριηλίδης, Κουντουριώτης, Βοριαζίδης, Ελ Καντουσι, Σγουρός, Δημοσθένους, Σταμούλης, Παπαδόπουλος, Σιφνέος, Σπανδωνίδης

Ηρακλής

