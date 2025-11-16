Super League 2: Ο Ηρακλής νίκησε στην Τρίπολη τον Αστέρα Β’ και “πάτησε” ξανά κορυφή

Με εύστοχο πέναλτι του Φιορίν Ντουρμισάι στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ηρακλής πέρασε από την Τρίπολη, νικώντας τον Αστέρα Τρίπολης Β’ με σκορ 0-1 και επέστρεψε στην κορυφή του ομίλου του.

Οι «κυανόλευκοι» συνέχισαν με νίκη στη Super League 2, ζευγαρώνοντας τις επιτυχίες έπειτα από την εύκολη επικράτηση επί του ΠΑΣ Γιάννινα, την προηγούμενη εβδομάδα, και συνεχίζουν από… ψηλά την προσπάθεια για επιστροφή στη Super League 1.

Ο Ηρακλής, από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και απείλησε για πρώτη φορά στο 11’, με τον Τσιντώνη, ο οποίος μπήκε στην περιοχή από δεξιά, βρήκε την μπάλα με προβολή, αλλά στη συνέχεια ο Χατζηεμμανουήλ έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ. Στο 19’ ο Ηρακλής εκτέλεσε φάουλ από αριστερά, με τον Κυνηγόπουλο να κινείται προς την μπάλα, αλλά τον Γκρόζντανιτς να διώχνει τον κίνδυνο.

Ο Αστέρας Β’ ανέβηκε μετά το 20λεπτο και το πάλεψε για γκολ στο 29’, όταν ο Κανελλόπουλος γύρισε στο ύψος του πέναλτι, με την μπάλα να καταλήγει στον Αλμύρα, ο οποίος εκτέλεσε μεν, άστοχα δε. Χωρίς γκολ και γκολ έληξε το ημίχρονο, το οποίο ήταν αρκετά ισορροπημένο.

Ελάχιστες ευκαιρίες και ένα… γκολ

Στο δεύτερο 45λεπτο, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν και πάλι καλύτερα, έχοντας ευκαιρία με τον Μάναλη να σουτάρει από διαγώνια θέση αλλά τον Χατζηεμμανουήλ να κάνει ξανά καλά τη δουλειά του. Τρία λεπτά αργότερα, ο Μπουλούλης σούταρε αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή, όμως ο Στουρνάρας έδιωξε τον κίνδυνο για τον «Γηραιό». Στο 53’, οι Θεσσαλονικείς είχαν και κεφαλιά του Κυνηγόπουλου, η οποία κατέληξε άουτ.

Στο 72ο λεπτό έγινε η φάση που σημάδεψε το παιχνίδι. Ο Κατσικάς εκτέλεσε φάουλ, ο Ντουρμισάι έπεσε στην περιοχή, διαιτητής δεν αντέδρασε. Στη συνέχεια της φάσης, οι «κυανόλευκοι» ζήτησαν χέρι σε παίκτη του Αστέρα, διαμαρτυρήθηκαν στον διαιτητή Τομαρά, ο οποίος υπέδειξε πέναλτι, το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις των γηπεδούχων, κυρίως λόγω της καθυστέρησης με την οποία το καταλόγισε.

Ο Ντουρμισάι το εκτέλεσε εύστοχα, δίνοντας τη λύση και τελικά τους τρεις βαθμούς στον Ηρακλή, ο οποίος άφησε πίσω Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας, όντας μόνος πρώτος στον Α’ όμιλο της Super League 2.

Αστέρας Β’ AKTOR: Χατζηεμμανουήλ, Πομόνης, Κανελλόπουλος, Γρόζντανιτς, Λάσκαρης, Αλμύρας, Μπουλούλης, Φρόκου, Φερνάντες, Σιμόνι, Φρίμπονγκ.

Ηρακλής: Στουρνάρας, Κάτσικας, Αναστασίου, Γιαννούτσος, Εραμούσπε, Χάμοντ, Φοφανά, Τσιντώνης, Μαχαίρας, Κυνηγόπουλος, Μάναλης.

Πηγή: metrosport.gr