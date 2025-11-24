MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στροφή στην Μπραν για τον ΠΑΟΚ με τρεις απουσίες

THESTIVAL TEAM

Τα νεότερα από την προπόνηση του ΠΑΟΚ, με τους ποδοσφαιριστές του Λουτσέσκου να στρέφουν την προσοχή τους στον αγώνα με την Μπραν. Παραμένουν εκτός οι Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας και Καμαρά.

Αναλυτικά:

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις με νίκη επί της Κηφισιάς και πλέον στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι με τη Μπραν στην Τούμπα για τη League Phase του UEFA Europa League 2025-26, ένα παιχνίδι που θα κρίνει πολλά σχετικά με την πρόκριση.

Το αγωνιστικό τμήμα συγκεντρώθηκε στη Νέα Μεσημβρία το απόγευμα της Δευτέρας (24.11) και σήκωσε… μανίκια. Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα στο παιχνίδι της Κυριακής (23.11) ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κατοχής και οικογενειακό δίτερμα.

O Γιάννης Κωνσταντέλιας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης.

Την Τρίτη (25.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 17:00.

ΠΑΟΚ

