Στολτίδης: “Η ομάδα ήταν του Σπανού και έχει μερίδιο στη νίκη”

Ο Ηρακλής επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στο δρόμο των επιτυχιών, καθώς σάρωσε με 4-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα στο Καυτανζόγλειο, για την ένατη αγωνιστική του Βόρειου Ομίλου της Super League 2.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Άκης Στολτίδης-που ανέλαβε χρέη υπηρεσιακού προπονητή-αναφέρθηκε με σεβασμό για τον Δημήτρη Σπανό, ο οποίος απολύθηκε από τους «κυανόλευκους» μετά την ισοπαλία στην Καρδίτσα.

«Είμαι προφανώς ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, αλλά κατά διαστήματα και από την εμφάνιση, τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο ημίχρονο. Βεβαίως στο πρώτο ημίχρονο δυσκολευτήκαμε πολύ, λόγω του αγωνιστικού χώρου, όμως στο δεύτερο, που στέγνωσε καταφέραμε να βρούμε λύσεις και να σκοράρουμε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κ. Σπανό για την άριστη συνεργασία που είχαμε, μέσα σε μία εβδομάδα δεν ήταν δυνατόν να αλλάξω σημαντικά πράγματα, η ομάδα ήταν δική του και έχει μερίδιο στη νίκη. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης Β΄, θα αναλύσουμε τον αντίπαλο, με τον οποίο στον πρώτο γύρο είχαμε ένα κακό αποτέλεσμα. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όμως είμαστε η καλύτερη ομάδα της κατηγορίας, έχουμε τους καλύτερους παίκτες και το κορυφαίο brand name. Γι’ αυτό θα πάμε να νικήσουμε».

Πηγή: metrosport.gr