Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας – Μεγάλη εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλους με δώρα και παιχνίδια

Το Betsson Trophy Tour ανεβάζει ρυθμούς και συνεχίζει το εντυπωσιακό του ταξίδι, με επόμενο μεγάλο σταθμό τη Θεσσαλονίκη. Στις 4 και 5 Απριλίου, η εμβληματική Πλατεία Αριστοτέλους θα μετατραπεί στο απόλυτο ποδοσφαιρικό hotspot, φιλοξενώντας το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία.

Η παρουσία του τροπαίου στη Θεσσαλονίκη αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ΠΑΟΚ-ΟΦΗ πλησιάζει με το ταξίδι τού τροπαίου να περνά από τις πόλεις των φιναλίστ, μεταφέροντας τον παλμό της διοργάνωσης και φέρνοντας τους φιλάθλους πιο κοντά στη μαγεία του τελικού.

Για δύο ημέρες, από τις 11:00 το πρωί έως και τις 21:00 το βραδύ, η Πλατεία Αριστοτέλους θα μετατραπεί σε ένα εντυπωσιακό Fan Zone γεμάτο ενέργεια, μουσική και δράση, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά το εμβληματικό τρόπαιο, να φωτογραφηθούν μαζί του και να συμμετάσχουν σε διαδραστικά παιχνίδια με πλούσια δώρα. Τη γιορτινή εμπειρία θα απογειώσει live DJ set και τις δύο ημέρες, δημιουργώντας ένα δυναμικό σκηνικό γεμάτο ρυθμό και εκπλήξεις.

Η Θεσσαλονίκη βάζει τη δική της πινελιά σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, πριν το Betsson Trophy Tour συνεχίσει το ταξίδι του με επόμενο σταθμό την Κρήτη και συγκεκριμένα το Ηράκλειο, όπου θα πραγματοποιηθεί από το απόγευμα της 16ης Απριλίου έως και το Σάββατο 18 Απριλίου στις 21:00, στην Πλατεία Αγίου Τίτου, μεταφέροντας παντού τον ενθουσιασμό και το πάθος του θεσμού.

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν να φέρνουν το τρόπαιο πιο κοντά στους φιλάθλους σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας αξέχαστες στιγμές και κορυφώνοντας την προσμονή για τον μεγάλο τελικό.

