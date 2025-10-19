Στη Νέα Μεσημβρία και στο πλευρό του ΠΑΟΚ ξανά ο Γιαννάκης – Δείτε τα βίντεο

Η είδηση του χαμού του Λουκά Μήγιου, ενός πατέρα που αφιέρωσε τη ζωή του στην φροντίδα του γιου του, Γιαννάκη, «σημάδεψε» τις προηγούμενες μέρες τους «ασπρόμαυρους» και όχι μόνο.

Ο Γιαννάκης όμως είναι και πάλι εδώ, καθώς έδωσε το «παρών» στον αγώνα της 5ης αγωνιστικής της Womnes Football League μεταξύ του ΠΑΟΚ και τις Νέες Ατρομήτου.

Μάλιστα, πριν την έναρξη του αγώνα, οι παίκτριες των δύο ομάδων έσπευσαν προς το μέρος του, αγκαλιάζοντας και στηρίζοντάς τον σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή που βιώνει.

Δείτε τα βίντεο του sdna.gr: