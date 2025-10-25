MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σπανός: “Μας έλειψε το καθαρό μυαλό”

Ο Δημήτρης Σπανός μίλησε για το αποτέλεσμα απέναντι στην Νίκη Βόλου και την απαιτητική συνέχεια.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

“Ήταν παράσταση για έναν ρόλο το παιχνίδι νομίζω. Από την αρχή ως το τέλος. Αυτό σίγουρα δεν μας αρκεί. Θέλαμε την νίκη, χάσαμε πολλές ευκαιρίες, είχαμε νομίζω έξι μεγάλες ευκαιρίες. Μας έλειψε το καθαρό μυαλό. Έρχεται το παιχνίδι με τον ΟΦΗ για το Κύπελλο, όπου θα παίξουν παιδιά που δεν έχουν ακόμη πολλά λεπτά συμμετοχής. Η ομάδα έχει βρει την ταυτότητα της, μας λείπει το γκολ. Πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί ενόψει της συνέχειας στο πρωτάθλημα.”

