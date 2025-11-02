“Βόμβα” στον Ηρακλή: Τέλος από το πάγκο ο Δημήτρης Σπανός!

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Ηρακλή μετά τη νέα βαθμολογική απώλεια, αυτή τη φορά στην Καρδίτσα, από την Αναγέννηση.

Όπως ανακοίνωσε η «κυανόλευκη» ΠΑΕ αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, παρελθόν αποτελεί ο προπονητής Δημήτρης Σπανός.

«Μετά και το σημερινό ατυχές αποτέλεσμα για την ομάδα μας αποφασίσαμε να λύσουμε τη συνεργασία μας με τον κ. Δημήτρη Σπανό. Η αιτία είναι ότι στα δύσκολα παιχνίδια που είχε η ομάδα μας με τον ΠΑΟΚ Β, στο οποίο η ομάδα μας κέρδισε συμπτωματικά, καθώς, επίσης και στον αγώνα με τη Νίκη Βόλου και στον σημερινό με την Αναγέννηση Καρδίτσας έδειξε ότι δε μπορεί να διαχειριστεί σωστά το ρόστερ της ομάδας μας κι έτσι δε μπορεί να μας βοηθήσει. Τον ευχαριστούμε», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής.