Σπανός για Σαρλή: “Η μνήμη του να μείνει χαραγμένη”

Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Μάκης Σαρλής και κανείς δεν τον ξέχασε.

ΠΑΕ και οργανωμένοι οπαδοί με αναρτήσεις στο διαδίκτυο τίμησαν τη μνήμη ενός οπαδού που έδωσε και την ψυχή του για τον Ηρακλή. Το ίδιο έκανε και ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας Δημήτρης Σπανός στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο για το Κύπελλο Ελλάδας.

«Με ενημέρωσαν οι άνθρωποι της διοίκησης ότι συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τον θάνατο ενός δικού μας ανθρώπου, ενός Ηρακληδέα, του Μάκη Σαρλή που ήταν υπεύθυνος ασφαλείας της ομάδας.

Καλό είναι να το λέμε γιατί σε ανθρώπους που έχουν τιμήσει την ομάδα πρέπει η μνήμη τους να μένει χαραγμένη και στις δικές μας μνήμες και να τον θυμόμαστε.

Είναι υποχρέωση δική μου να το πω για να θυμούνται όλοι ένα όνομα που χάθηκε πριν δύο χρόνια».