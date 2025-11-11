Σοκάρει το απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε ο διαιτητής Αλ. Τσαμούρης για αγώνα της Γ’ Εθνικής – “Δεν θα ξαναγυρίσεις σπίτι”

Ο Αλέξανδρος Τσαμούρης είχε οριστεί από την ΕΠΟ να διευθύνει για τον αγώνα της Γ’ Εθνικής μεταξύ Πύργου και Ζακύνθου, το περασμένο Σάββατο (08/11).

Ωστόσο, έπειτα από απειλές που δέχθηκε, ο διαιτητής από την Μεσσηνία αποφάσισε να δηλώσει κώλυμα ενώ υπήρξε και ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, που τον στήριξε σε αυτή του την απόφαση.

Το μήνυμα που έλαβε ο Τσαμούρης και τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση αποκάλυψε μέσω ρεπορτάζ η ιστοσελίδα «pamebala.gr» και το περιεχόμενό του, πραγματικά, σοκάρει!

Καθώς ο αποστολέας του, που φαίνεται να προμηθεύτηκε από την πόλη της Καλαμάτας το τηλέφωνο του, το οποίο είναι… πακιστανικό, νουθετεί τον διαιτητή.

“Να είσαι σωστός, κοίτα να είσαι σωστός και το παιχνίδι την Κυριακή να είναι 50/50 χωρίς καμία αδικία… σε ψάχνουμε παντού, θέλουμε και τη γλίτωσες. Είναι μια μικρή τελευταία προειδοποίηση. Θα σου στείλω και τη φώτο να καταλάβεις ότι όλη μέρα σήμερα και χθες είμαι σκιά σου… κάνε καλό και σωστό αγώνα την Κυριακή γιατί σπίτι στο ορκίζομαι, δε θα ξανά γυρίσεις.

Δε ζητάμε παρανομία μουν@@@@νο αλλά το δίκιο και το δίκιο είναι να παίξεις 50/50. Αν δεν μπορείς, δήλωσε άρρωστος και αντικατέστησε τη θέση σου. Την προηγούμενη τη γλίτωσες στο τσακ. Την επομένη θα χάσεις ό,τι μα ό,τι έχεις και ξέρεις γιατί, γιατί εμείς είμαστε χειρότεροι… στο λέω τελευταία φορά, παίξε δίκαια Πύργος – Ζάκυνθος… όχι ατιμίες. Εσύ θα χάσεις από όλους, να είσαι σίγουρος”, αναφέρει το απειλητικό μήνυμα.