MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκάρει το απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε ο διαιτητής Αλ. Τσαμούρης για αγώνα της Γ’ Εθνικής – “Δεν θα ξαναγυρίσεις σπίτι”

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Αλέξανδρος Τσαμούρης είχε οριστεί από την ΕΠΟ να διευθύνει για τον αγώνα της Γ’ Εθνικής μεταξύ Πύργου και Ζακύνθου, το περασμένο Σάββατο (08/11).

Ωστόσο, έπειτα από απειλές που δέχθηκε, ο διαιτητής από την Μεσσηνία αποφάσισε να δηλώσει κώλυμα ενώ υπήρξε και ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, που τον στήριξε σε αυτή του την απόφαση.

Το μήνυμα που έλαβε ο Τσαμούρης και τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση αποκάλυψε μέσω ρεπορτάζ η ιστοσελίδα «pamebala.gr» και το περιεχόμενό του, πραγματικά, σοκάρει!

Καθώς ο αποστολέας του, που φαίνεται να προμηθεύτηκε από την πόλη της Καλαμάτας το τηλέφωνο του, το οποίο είναι… πακιστανικό, νουθετεί τον διαιτητή.

“Να είσαι σωστός, κοίτα να είσαι σωστός και το παιχνίδι την Κυριακή να είναι 50/50 χωρίς καμία αδικία… σε ψάχνουμε παντού, θέλουμε και τη γλίτωσες. Είναι μια μικρή τελευταία προειδοποίηση. Θα σου στείλω και τη φώτο να καταλάβεις ότι όλη μέρα σήμερα και χθες είμαι σκιά σου… κάνε καλό και σωστό αγώνα την Κυριακή γιατί σπίτι στο ορκίζομαι, δε θα ξανά γυρίσεις.

Δε ζητάμε παρανομία μουν@@@@νο αλλά το δίκιο και το δίκιο είναι να παίξεις 50/50. Αν δεν μπορείς, δήλωσε άρρωστος και αντικατέστησε τη θέση σου. Την προηγούμενη τη γλίτωσες στο τσακ. Την επομένη θα χάσεις ό,τι μα ό,τι έχεις και ξέρεις γιατί, γιατί εμείς είμαστε χειρότεροι… στο λέω τελευταία φορά, παίξε δίκαια Πύργος – Ζάκυνθος… όχι ατιμίες. Εσύ θα χάσεις από όλους, να είσαι σίγουρος”, αναφέρει το απειλητικό μήνυμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

EUROBANK 21 ώρες πριν

Eurobank: Χορηγός της Τελετής Απονομής του “Βραβείου Αυτοκράτειρα Θεοφανώ” για έκτη συνεχή χρονιά, στη Ροτόντα Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Βοιωτία: Τον εκτέλεσαν δεμένο πισθάγκωνα πριν τον κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο σε ερημική περιοχή στα Σκούρτα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Συνάντηση Γκιουλέκα-Πιερρακάκη στο ΥΜΑΘ – “Η Θεσσαλονίκη αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Εθνική ποδοσφαίρου: Από αύριο Τρίτη ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα με την Σκωτία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Τρίκαλα: Αγωνία για 55χρονο ο οποίος είναι παγιδευμένος εδώ και επτά ημέρες σε χωριό λόγω κατολίσθησης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Δολοφονία Μένη Κουμανταρέα: Ξανά ισόβια στους δύο κατηγορούμενους – Οδηγούνται πίσω στη φυλακή