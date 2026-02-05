MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Θρήνος στις τάξεις του ελληνικού μπάσκετ, καθώς πέθανε σήμερα ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός, Θανάσης Σκουρτόπουλος σε ηλικία 60 ετών.

Το 2018 ανέλαβε πρώτος προπονητής της Εθνικής Ελλάδας οδηγώντας την στο Παγκόσμιο Κύπελλο Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2019. Παρέμεινε στο τιμόνι της γαλανόλευκης έως το 2022, ολοκληρώνοντας τη σταδιοδρομία του ως ομοσπονδιακός προπονητής με ρεκόρ 18 νίκες – 5 ήττες.

Γεννημένος στις 23 Μαΐου του 1965 στo Αθήνα, ο Σκουρτόπουλος έπαιξε για πολλά χρόνια στην Γ.Σ. Δαφνίου, στην ΑΕΚ, και στο Παγκράτι, ενώ διετέλεσε μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων.

Η προπονητική του διαδρομή ξεκίνησε από τον Γ.Σ. Δαφνίου, τον οποίο και οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία του στις εθνικές κατηγορίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ξεκάθαρη προειδοποίηση Τραμπ σε Ιράν: Ο Χαμενεΐ πρέπει να ανησυχεί πολύ

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Άννα- Μαρία Παπαχαραλάμπους: Πριν έναν χρόνο διαγνώστηκα με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 13 ώρες πριν

ΙΝΣΕΤΕ: Μένουν λιγότερο, αλλά ξοδεύουν περισσότερο οι τουρίστες στην Ελλάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Βέροια – Απίστευτο βίντεο: 89χρονος οδηγούσε για 10 χλμ ανάποδα στην Εγνατία Οδό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 ώρες πριν

Συντάξεις Μαρτίου: Πότε καταβάλλονται – Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά ταμείο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 λεπτά πριν

Βιολάντα: Στην ένωση δύο σωλήνων εντοπίστηκε το σημείο της διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο