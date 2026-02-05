Σοκ στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος

Θρήνος στις τάξεις του ελληνικού μπάσκετ, καθώς πέθανε σήμερα ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός, Θανάσης Σκουρτόπουλος σε ηλικία 60 ετών.

Το 2018 ανέλαβε πρώτος προπονητής της Εθνικής Ελλάδας οδηγώντας την στο Παγκόσμιο Κύπελλο Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2019. Παρέμεινε στο τιμόνι της γαλανόλευκης έως το 2022, ολοκληρώνοντας τη σταδιοδρομία του ως ομοσπονδιακός προπονητής με ρεκόρ 18 νίκες – 5 ήττες.

Γεννημένος στις 23 Μαΐου του 1965 στo Αθήνα, ο Σκουρτόπουλος έπαιξε για πολλά χρόνια στην Γ.Σ. Δαφνίου, στην ΑΕΚ, και στο Παγκράτι, ενώ διετέλεσε μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων.

Η προπονητική του διαδρομή ξεκίνησε από τον Γ.Σ. Δαφνίου, τον οποίο και οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία του στις εθνικές κατηγορίες.