Σκουρτόπουλος: Συλλυπητήρια από ΕΟΚ, ΕΣΑΚΕ και ομάδες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σύσσωμο το ελληνικό μπάσκετ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου, πρώην προπονητή της Εθνικής Ανδρών.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος υπηρέτησε το ελληνικό μπάσκετ με αφοσίωση, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα τόσο σε συλλογικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η προσφορά του στο άθλημα και στην Εθνική Ομάδα θα παραμείνει ανεξίτηλη.

Η ΕΟΚ και ο ΕΣΑΚΕ απεύθυναν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ: «Σοκ και απέραντη θλίψη προκάλεσε στο άκουσμά της η τραγική είδηση του θανάτου του Θανάση Σκουρτόπουλου. Στα 60 του χρόνια, “έφυγε” στη Μογγολία όπου ζούσε και εργαζόταν το τελευταίο διάστημα, ένας άνθρωπος που πρόσφερε υπηρεσίες στο ελληνικό μπάσκετ από πολλά διαφορετικά πόστα.

Αθλητής επί σειρά ετών, προπονητής σε πλήθος ομάδων με την ΑΕΚ να έχει ξεχωριστή θέση στην καριέρα του και ως αθλητής και ως κόουτς και με αποκορύφωμα την Εθνική Ανδρών, ως μέλος του τεχνικού επιτελείου από το 2014 μέχρι και το 2017 και ως πρώτος προπονητής στη συνέχεια, την οποία και καθοδήγησε μέχρι και το 2021, οδηγώντας της σε προκρίσεις μέσω των “παραθύρων” σε μεγάλες διοργανώσεις και καθοδηγώντας την και στις εκεί παρουσίες της.

Το Δ.Σ. της ΕΟΚ, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θανάση Σκουρτόπουλου και σαν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, αποφάσισε την τήρηση ενός λεπτού σιγής σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, 9/2».

Και του ΕΣΑΚΕ: «Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL και ο πρόεδρος του κ. Μιχάλης Μελής εκφράζουν την βαθιά θλίψη τους για τον αδόκητο χαμό του Θανάση Σκουρτόπουλου. Εκφράζουν επίσης τα ειλικρινή συλλυπητήρια και την συμπαράσταση τους προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος. Θα θυμόμαστε πάντα τον Θανάση Σκουρτόπουλο για την προσφορά όπως επίσης την αγάπη του στο μπάσκετ ως αθλητής και στην συνέχεια προπονητής και για τον προσηνή χαρακτήρα του».

Αναρτήσεις από τις ομάδες του ελληνικού Πρωταθλήματος:

Θανάσης Σκουρτόπουλος

