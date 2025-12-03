Σκάει βόμβα στο NBA: “Ό Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε να πάει στους Νικς”

Η συζήτηση γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς έχει φουντώσει για τα καλά το τελευταίο διάστημα. Αιτία γι αυτό είναι η κακή πορεία των “Ελαφιών”, που έχουν 8 ήττες στα τελευταία 9 παιχνίδια, αλλά και η πρόσφατη κίνηση του “Greek freak”, να σβήσει όσες αναρτήσεις είχε στα social media, σχετικά με την ομάδα.

Ο Μπράιαν Γουίντχορστ, ένας από τους πιο έγκυρους ρεπόρτερ του NBA, εμφανίστηκε σε εκπομπή του ESPN Cleveland και έριξε κι άλλο… καύσιμο σε αυτή την ιστορία. Ο Αμερικανός αποκάλυψε τα όσα είχαν συμβεί πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν και την επιθυμία του Γιάννη Αντετοκούνμπο να γίνει trade!

Συγκεκριμένα, είπε: “Οι Μπακς κάλεσαν τους Νικς και τους ρώτησαν για προσφορά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Γιατί ο Γιάννης θέλει να παίξει στους Νικς. Ο κόσμος τρελάθηκε που ο Γιάννης έσβησε τις φωτογραφίες του από τον Μάιο. Έχει ζητήσει ήδη ανταλλαγή.

Ο Γιάννης αφοσιώθηκε στη σεζόν με τους Μπακς. Αυτό σκόπευε να κάνει. Αλλά οι Μπακς δεν είναι καλοί. Όταν δεν παίζει η ομάδα του έχει ρεκόρ 1-5 και όταν παίζει έχουν ρεκόρ 9-8.

"Guys, he asked to be traded already," – @WindhorstESPN details what's going on with Giannis and the Bucks

Αν με ρωτάτε, η οπτική του έχει αλλάξει; Δεν ξέρω. Ξέρω ότι έχει ζητήσει ήδη ανταλλαγή και μετά είπε “εντάξει φέτος θα είμαι στους Μπακς”. Ξέρω ότι πολύς κόσμος πιστεύει πως δεν θα είναι στους Μπακς την επόμενη σεζόν.”