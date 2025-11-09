Σε εξέλιξη ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, ανάμεσα στους δρομείς και ο πρώην ΠΘ της Ιταλίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας με τη συμμετοχή περισσότερων από 72.000 δρομέων.

Ανάμεσα τους και ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ματέο Ρέντσι, ο οποίος όπως είπε στην ΕΡΤ «η Ελλάδα είναι στην καρδιά των Ιταλών» θυμίζοντας ότι «η εμπειρία μου ως πολιτικός πριν από 10 χρόνια είναι συνδεδεμένη με την Ελλάδα. Στην περίοδο της κρίσης δώσαμε μάχη με τους τεχνοκράτες των Βρυξελλών».

Μάλιστα εξομολογήθηκε πως «όταν γιόρτασα τα 50 μου αποφάσισα να πετύχω τον μεγάλο στόχο να τρέξω από τον Μαραθώνα στην Αθήνα. Αυτός δεν είναι ένας οποιοσδήποτε μαραθώνιος, είναι Ο Μαραθώνιος. Είναι μήνυμα της σύνδεσης των αξιών του παρελθόντος με τις προσδοκίες του μέλλοντος. Δεν είμαι καλός αθλητής αλλά ελπίζω να τερματίσω» είπε λίγο πριν ξεκινήσει τον μαραθώνιο ο κ. Ρέντσι λέγοντας «ευχαριστώ» στα ελληνικά στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ.