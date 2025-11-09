MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σε εξέλιξη ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, ανάμεσα στους δρομείς και ο πρώην ΠΘ της Ιταλίας

|
THESTIVAL TEAM

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας με τη συμμετοχή περισσότερων από 72.000 δρομέων.

Ανάμεσα τους και ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ματέο Ρέντσι, ο οποίος όπως είπε στην ΕΡΤ «η Ελλάδα είναι στην καρδιά των Ιταλών» θυμίζοντας ότι «η εμπειρία μου ως πολιτικός πριν από 10 χρόνια είναι συνδεδεμένη με την Ελλάδα. Στην περίοδο της κρίσης δώσαμε μάχη με τους τεχνοκράτες των Βρυξελλών».

Μάλιστα εξομολογήθηκε πως «όταν γιόρτασα τα 50 μου αποφάσισα να πετύχω τον μεγάλο στόχο να τρέξω από τον Μαραθώνα στην Αθήνα. Αυτός δεν είναι ένας οποιοσδήποτε μαραθώνιος, είναι Ο Μαραθώνιος. Είναι μήνυμα της σύνδεσης των αξιών του παρελθόντος με τις προσδοκίες του μέλλοντος. Δεν είμαι καλός αθλητής αλλά ελπίζω να τερματίσω» είπε λίγο πριν ξεκινήσει τον μαραθώνιο ο κ. Ρέντσι λέγοντας «ευχαριστώ» στα ελληνικά στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Συγκλονίζει η Μάρα Δαρμουσλή για τη νευρική ανορεξία – “Το κατάλαβα πάρα πολύ νωρίς, είχα τάσεις λιποθυμίας”

LIFESTYLE 43 λεπτά πριν

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση: Είχα πιάσει πάτο, έχασα οικογένεια, φίλους, σπίτια, τα πάντα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Ο σούπερ σταρ των τενόρων Jonas Kaufmann έρχεται απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 57 λεπτά πριν

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος 2025: Νικητής ο Παναγιώτης Καραΐσκος

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Δημήτρης Πανόπουλος: Ο Απόστολος Γκλέτσος δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αυτή τη γενίκευση για τους αστυνομικούς

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Μελίνα Μακρή: Το παιδί μου ακόμα δεν μιλάει, έχουμε μείνει πίσω λεκτικά, είχα πολλές ενοχές