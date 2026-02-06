Σάντσες: “Πώς μπορούσα να αρνηθώ μία τέτοια πρόκληση από τον ΠΑΟΚ;”

Ο Χόρχε Σάντσες άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και αυτό γράφεται πλέον στη Θεσσαλονίκη. Ο Μεξικανός μπακ φόρεσε τα ασπρόμαυρα, γνώρισε την Τούμπα και ετοιμάζεται να ζήσει την εμπειρία του ελληνικού ποδοσφαίρου με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη μεταγραφή του, μίλησε στο PAOK TV για τους λόγους που τον έφεραν στον Δικέφαλο και τους στόχους του με την ομάδα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ανοίγω ένα νέο κεφάλαιο εδώ. Γνωρίζω την ιστορία του συλλόγου, ότι ο ΠΑΟΚ είναι μία μεγάλη οικογένεια, μέσα κι έξω από το γήπεδο, με καταπληκτικούς οπαδούς κι ελπίζω να μπορέσω να κατακτήσω τίτλους με αυτή τη φανέλα, που τόσο της αξίζουν. Ήταν έκπληξη για μένα το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. Ένας ποδοσφαιριστής πάντα ονειρεύεται κάτι τέτοιο. Είμαι ένας από τους λίγους Μεξικανούς στην Ευρώπη και αυτό με κάνει να είναι ευγνώμων και παράλληλα χαρούμενος. Πώς μπορούσα να αρνηθώ μία τέτοια πρόκληση από τον ΠΑΟΚ;», ανέφερε μεταξύ άλλων.