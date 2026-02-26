MENOY

Ριέκα – Ομόνοια: Τα ρέστα της στην Κροατία

Η Πάφος έκανε υπέρβαση με την παρθενική συμμετοχή της στην League Phase του Champions League, όπου αποκλείστηκε μαθηματικά μόλις την τελευταία αγωνιστική, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις με την ανταγωνιστικότητά της.

Η ΑΕΚ Λάρνακας έκλεψε την παράσταση στο Conference League με τη νίκη στην έδρα της Κυπελλούχου Αγγλίας Κρίσταλ Πάλας, εξασφαλίζοντας την απευθείας πρόκρισή της στους «16» της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η Κύπρος φιλοδοξεί να συνεχίσει στον δεύτερο γύρο των νοκ άουτ με δύο ομάδες, αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει η Ομόνοια να ανατρέψει την ήττα της με 1-0 στην Λευκωσία από την Ριέκα πριν από μια εβδομάδα.

Το Τριφύλλι του Χένινγκ Μπεργκ, το οποίο οδηγεί σταθερά την βαθμολογική κούρσα στο πρωτάθλημα και είναι αυτή την στιγμή το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του στέμματος, θέλει να παρουσιάσει ίδια δυναμική και εκτός συνόρων, κάτι που δεν κατάφερε στο πρώτο ματς με τους Κροάτες, παρότι είχε τις περισσότερες και πιο σημαντικές ευκαιρίες.

Η Ριέκα, παρά τη νίκη της στην Λευκωσία, δεν δείχνει ικανή να τρομάξει την Ομόνοια, η νίκη της οποίας επί κροατικού εδάφους προσφέρεται με απόδοση 3.35 στις αναλύσεις στοιχήματος.

