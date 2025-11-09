Πρόταση γάμου στον τερματισμό των 10 χλμ. στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Η Τουρκάλα, Νουρ Εϊγκούν τη στιγμή τερματισμού στον αγώνα των 10 χλμ. στο Παναθηναϊκό Στάδιο δέχθηκε πρόταση γάμου.

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας προσφέρει συγκινήσεις, πολλές μικρές όμορφες στιγμές κι εκπλήξεις.

Όπως αυτή που βίωσε η Τουρκάλα, Νουρ Εϊγκούν, τη στιγμή του τερματισμού της έπειτα από 48 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, όταν δέχθηκε πρόταση γάμου από τον καλό της.

Και φυσικά είπε το «ναι», φορώντας το απαραίτητο για την περίσταση μονόπετρο και χαρίζοντας μια αγκαλιά στον καλό της.

