Προπονητής Γιουνγκ Μπόις: Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ γρήγορα εξτρέμ – Πρέπει να μπλοκάρουμε τον Κωνσταντέλια

O προπονητής των Γιουνγκ Γιουνγκ, Μπόις, Χεράλντο Σεοάνε ανέλυσε τα δυνατά σημεία του ΠΑΟΚ και στάθηκε στους γρήγορους εξτρέμ, στον Κωνσταντέλια, στον κυνισμό των ασπρόμαυρων αλλά και στη μεγάλη απουσία του Φερνάντες, ενόψει της αναμέτρησης με τον Δικέφαλο στην Τούμπα για το Europa League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χεράρδο Σεοάνε στη συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το sdna.gr:

Για την απουσία του Φερνάντες σε ένα σημαντικό ματς όπως αυτό με τον ΠΑΟΚ: «Είναι φυσιολογικό να μας λείπει ένας τόσο καλός παίκτης, όσο αυτός. Δεν είναι καλή είδηση για εμάς, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα. Πρόκειται για έναν διεθνή παίκτη με εμπειρία και ποιότητα, το ευτυχές για εμάς όμως είναι ότι ο Ζούκρου θα παίξει κανονικά στην άμυνα, αφού δεν θα έχουμε μαζί μας ούτε τον Βίτριχ, ούτε τον Μπενίτο».

Για το πως θα προσεγγίσει την αναμέτρηση και για τα δυνατά σημεία του ΠΑΟΚ: «Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα γρήγορη, μια ομάδα με ποιότητα που της αρέσει να παίζει επιθετικά. Γνωρίζει τον ΠΑΟΚ και την ποιότητα του και την εμπειρία του. Είναι ένας συμπαγές σύνολο αλλά εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε. Έχει γρήγορους μεσοεπιθετικούς στα άκρα και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να δείξουμε πειθαρχία. Πρέπει να έχουμε καλή αλληλοκάλυψη, αλλά ιδανικά θα ήθελα να προβληματίσουμε τον ΠΑΟΚ και επιθετικά. Έχουμε τέσσερις καλούς και γρήγορους παίκτες μπροστά για να δημιουργήσουμε φάσεις».

Για τα στοιχεία που ξεχωρίζει στον ΠΑΟΚ: «Ένα θέμα που πρέπει να σταματήσουμε είναι οι βαθιές μπαλιές, να μην αφήσουμε την μπάλα να πάει στα πλάγια. Να μπλοκάρουμε τον παίκτη (Κωνσταντέλια) που κινείται ανάμεσα στις γραμμές. Ο ΠΑΟΚ είναι αποτελεσματικός, με λίγες φάσεις σκοράρει και αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό».

Για το χρόνο προετοιμασίας από το προηγούμενο παιχνίδι: «Η ομάδα διαθέτει ένα πολύ καλό προπονητικό επιτελείο, που μπορεί να ετοιμάζει την ομάδα για να παίξει αγώνες ανά 3-4 μέρες. Κάναμε την προετοιμασία μας για τον αντίπαλο, είδαμε παιχνίδια του ΠΑΟΚ για να παρουσιαστούμε καλύτερη στην προσαρμογή μας. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το επιτελείο δουλεύει σαν ομάδα, δεν είναι μόνο η προσωπική εξέλιξη του καθενός, πρέπει όλοι να έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο και προσανατολισμό».

Για το αν ήθελε ευκολότερα παιχνίδια από αυτά με Βασιλεία και ΠΑΟΚ στην επιστροφή του στον πάγκο της ομάδας: «Σε αυτή την δουλειά δεν υπάρχει χώρος για επιθυμίες. Όλα αυτά που έρχονται, πρέπει να τις αντιμετωπίσεις. Θέλω να παίζω με τις καλύτερες ομάδες, έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες και βλέπω το ματς με τ0ν ΠΑΟΚ ως μια ευκαιρία για περαιτέρω εξέλιξη».