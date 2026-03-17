Προετοιμασία για Βόλο στον ΠΑΟΚ – Τα νεότερα για Κένι, Ζίβκοβιτς και Γιακουμάκη

Φωτογραφία: Intime
Μετά το χρήσιμο ρεπό της Δευτέρας (16/03), το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας του ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις αρχίζοντας ουσιαστικά την προετοιμασία του για τον Κυριακάτικο αγώνα με τον ΝΠΣ.

Ο Δικέφαλος, με τον κόσμο στο πλευρό του, θέλει να ολοκληρώσει νικηφόρα την κανονική διάρκεια του Πρωταθλήματος, κάτι που θα του επιτρέψει να πάει ως επικεφαλής της βαθμολογίας στα πλέι οφ.

Τα δεδομένα του ιατρικού δελτίου δεν άλλαξαν, αφού τόσο ο Γιακουμάκης, όσο και οι Ζίβκοβιτς με τον Κένι, συνέχισαν την θεραπεία και επομένως η συμμετοχή τους στον αγώνα της Κυριακής είναι ακόμη ανοικτή, με δεδομένο πάντα πως δεν χρειάζεται κανένα ρίσκο ώστε και οι τρεις να είναι πανέτοιμοι για τη μάχη των πλέι οφ στις αρχές Απριλίου.

Το δελτίο Τύπου της προπόνησης αναφέρει: «Μια τελευταία μάχη πριν τα Play Offs για τον Δικέφαλο που ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στο Βόλο την ερχόμενη Κυριακή. Μετά το απαραίτητο ρεπό της Δευτέρας (16.03), οι παίκτες έπιασαν δουλειά. Όσοι βρέθηκαν στην αρχική 11άδα κόντρα στο Λεβαδειακό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο με τους προπονητές, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει παιχνίδια υψηλής έντασης και δίτερμα. Οι Γιώργος Γιακουμάκης, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Την Τέταρτη (18.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».

ΠΑΟΚ

