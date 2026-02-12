Προειδοποίηση Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ: Απάτες με πρόσχημα οικονομική ενίσχυση μετά την τραγωδία στη Ρουμανία

Την προσοχή των φιλάθλων και της ευρύτερης κοινής γνώμης εφιστούν οι Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ, προειδοποιώντας για επιτήδειους που φέρονται να εκμεταλλεύονται την πρόσφατη τραγωδία στη Ρουμανία για οικονομικό όφελος.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Σύνδεσμοι αναφέρουν ότι έχει περιέλθει στην αντίληψή τους πως άτομα εμφανίζονται ως δήθεν εκπρόσωποι συλλογικών δράσεων αλληλεγγύης και ζητούν χρήματα, επικαλούμενοι την οικονομική στήριξη των οικογενειών των θυμάτων. Όπως τονίζεται, πρόκειται για πρακτικές εξαπάτησης, με στόχο την ιδιοποίηση των χρημάτων.

Οι Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ καλούν τον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και διευκρινίζουν ότι οποιαδήποτε συλλογική πρωτοβουλία οικονομικής ενίσχυσης θα ανακοινώνεται αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας τους, 1926.gr, καθώς και από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.