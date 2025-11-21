MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

“Πράσινο φως” στον Μυστακίδη από την ΕΕΑ για τις μετοχές της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ιστορική μέρα για τον Δικέφαλο, καθώς η ΕΕΑ ενέκρινε τον φάκελο που απέστειλε την περασμένη Τρίτη 18 Νοεμβρίου η πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, η οποία θα έχει το δικαίωμα πλέον να αποκτήσει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ.

Η επιτροπή εξέτασε όλα τα έγγραφα που κατέθεσε η πλευρά Μυστακίδη και η εταιρεία που έχει ιδρύσει για αυτό το σκοπό και έκρινε ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να γίνει ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Πλέον, οι μετοχές των Θανάση Χατζόπουλου (31,61%), Βαγγέλη Γαλατσόπουλου (23,77%) και Ηλία Βιολίδη (5,43%) αναμένεται να περάσουν και επίσημα στην κατοχή του Αριστοτέλη Μυστακίδη και να ξημερώσει μία νέα μέρα στο μπασκετικό τμήμα του Δικεφάλου.

Η ανακοίνωση της ΕΕΑ αναφέρει για τον ΠΑΟΚ:

“3. Άδεια 69 και 69Α
ΚΑΕ ΠΑΟΚ 2004
ALPHA SPORTS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (60,81%)
ΧΟΡΗΓΕΙ”

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μία σύλληψη και 7 προσαγωγές για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον πρωτογενή τομέα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Σήμερα η συνεδρίαση της ΕΕΑ για την επικύρωση του deal με Μυστακίδη – Νέα εποχή για τον “δικέφαλο”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Βόλος: Ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αθώος για επικίνδυνη οδήγηση για το τροχαίο με το μωρό στην Ιάσονος

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

ΗΠΑ: “Σιχαμερή” η απειλή Τραμπ για επιβολή θανατικής ποινής κατά Δημοκρατικών εκλεγμένων αξιωματούχων, αντιδρά το Δημοκρατικό Κόμμα

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους εξαιτίας μπαλονιών που εντοπίστηκαν στην περιοχή