“Πράσινο φως” στον Μυστακίδη από την ΕΕΑ για τις μετοχές της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Ιστορική μέρα για τον Δικέφαλο, καθώς η ΕΕΑ ενέκρινε τον φάκελο που απέστειλε την περασμένη Τρίτη 18 Νοεμβρίου η πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, η οποία θα έχει το δικαίωμα πλέον να αποκτήσει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ.

Η επιτροπή εξέτασε όλα τα έγγραφα που κατέθεσε η πλευρά Μυστακίδη και η εταιρεία που έχει ιδρύσει για αυτό το σκοπό και έκρινε ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να γίνει ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Πλέον, οι μετοχές των Θανάση Χατζόπουλου (31,61%), Βαγγέλη Γαλατσόπουλου (23,77%) και Ηλία Βιολίδη (5,43%) αναμένεται να περάσουν και επίσημα στην κατοχή του Αριστοτέλη Μυστακίδη και να ξημερώσει μία νέα μέρα στο μπασκετικό τμήμα του Δικεφάλου.

Η ανακοίνωση της ΕΕΑ αναφέρει για τον ΠΑΟΚ:

“3. Άδεια 69 και 69Α

ΚΑΕ ΠΑΟΚ 2004

ALPHA SPORTS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (60,81%)

ΧΟΡΗΓΕΙ”