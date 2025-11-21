“Πράσινο φως” στον Μυστακίδη από την ΕΕΑ για τις μετοχές της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Ιστορική μέρα για τον Δικέφαλο, καθώς η ΕΕΑ ενέκρινε τον φάκελο που απέστειλε την περασμένη Τρίτη 18 Νοεμβρίου η πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, η οποία θα έχει το δικαίωμα πλέον να αποκτήσει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ.
Η επιτροπή εξέτασε όλα τα έγγραφα που κατέθεσε η πλευρά Μυστακίδη και η εταιρεία που έχει ιδρύσει για αυτό το σκοπό και έκρινε ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να γίνει ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
Πλέον, οι μετοχές των Θανάση Χατζόπουλου (31,61%), Βαγγέλη Γαλατσόπουλου (23,77%) και Ηλία Βιολίδη (5,43%) αναμένεται να περάσουν και επίσημα στην κατοχή του Αριστοτέλη Μυστακίδη και να ξημερώσει μία νέα μέρα στο μπασκετικό τμήμα του Δικεφάλου.
Η ανακοίνωση της ΕΕΑ αναφέρει για τον ΠΑΟΚ:
“3. Άδεια 69 και 69Α
ΚΑΕ ΠΑΟΚ 2004
ALPHA SPORTS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (60,81%)
ΧΟΡΗΓΕΙ”
