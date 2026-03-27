Πώς θα επιβραβεύσει ο ΠΑΟΚ τους φίλους του με φόντο τον τελικό Κυπέλλου – Ποιοι έχουν τον πρώτο λόγο

Άπαντες στον ΠΑΟΚ έχουν «στρέψει» το ενδιαφέρον τους στον τρόπο διάθεσης των περίπου 7.900 εισιτηρίων για τον μεγάλο τελικό Κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό, με αντίπαλο τον ΟΦΗ.

Οι φίλαθλοι που είχαν αγοράσει εισιτήριο για το παιχνίδι στη Λυών, αλλά δεν έδωσαν το «παρών» λόγω του δυστυχήματος στη Ρουμανία, δικαιούνται ένα εισιτήριο έκαστος, ενώ προτεραιότητα θα έχουν και όσοι δεν έχουν λείψει από κανένα φετινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει μέριμνα για τους κατόχους των διαρκείας VIP, σουιτών και χορηγούς, ενώ στη δεύτερη φάση «σειρά» έχουν οι υπόλοιποι κάτοχοι διαρκείας, με τις περαιτέρω λεπτομέρειες να «σφραγίζουν» στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όταν και θα ξεκινήσει η διάθεση των… μαγικών εισιτηρίων.

