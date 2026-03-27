MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πώς θα επιβραβεύσει ο ΠΑΟΚ τους φίλους του με φόντο τον τελικό Κυπέλλου – Ποιοι έχουν τον πρώτο λόγο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Άπαντες στον ΠΑΟΚ έχουν «στρέψει» το ενδιαφέρον τους στον τρόπο διάθεσης των περίπου 7.900 εισιτηρίων για τον μεγάλο τελικό Κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό, με αντίπαλο τον ΟΦΗ.

Οι φίλαθλοι που είχαν αγοράσει εισιτήριο για το παιχνίδι στη Λυών, αλλά δεν έδωσαν το «παρών» λόγω του δυστυχήματος στη Ρουμανία, δικαιούνται ένα εισιτήριο έκαστος, ενώ προτεραιότητα θα έχουν και όσοι δεν έχουν λείψει από κανένα φετινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει μέριμνα για τους κατόχους των διαρκείας VIP, σουιτών και χορηγούς, ενώ στη δεύτερη φάση «σειρά» έχουν οι υπόλοιποι κάτοχοι διαρκείας, με τις περαιτέρω λεπτομέρειες να «σφραγίζουν» στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όταν και θα ξεκινήσει η διάθεση των… μαγικών εισιτηρίων.

Πηγή: sdna.gr

ΠΑΟΚ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

