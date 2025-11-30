MENOY

Πορτογαλία – Ελλάδα: Για το 2/2 στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ η γαλανόλευκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μετά την άνετη νίκη στην πρεμιέρα επί της Ρουμανίας, η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ δοκιμάζεται στην έδρα της Πορτογαλίας (19:00, ΕΡΤ2), για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντομπάσκετ.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ θέλει να κάνει το 2/2 στον όμιλο της και να βρεθεί στην κορυφή, όπως και η Πορτογαλία, η οποία κέρδισε άνετα εκτός έδρας το Μαυροβούνιο στην πρώτη αγωνιστική.

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει στη διάθεσή του τους εξής παίκτες: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Περσίδης.

Ο Μάριο Γκόμες έχει στην αποστολή τους εξής παίκτες: Άντονι ντα Σίλβα (Έβρο), Κάντιντο Σα (Μπράγκα), Ντανιέλ Ρελβάο (Μπενφίκα), Ντιόγκο Μπρίτο (Ομπραντόιρο), Ντιόγκο Βεντούρα (Σπόρτινγκ), Φρανσίσκο Αμαράντε (Σπόρτινγκ), Γκονσάλο Ντελγκάδο (Πόρτο), Νούνο Σα (Παλμέρ), Ράφαελ Λισμπόα (Ουρένσε), Ρικάρντο Μοντέιρο (Μπράγκα), Τραβάντε Γουίλιαμς (ΛεΜάν), Βλάντισλαβ Βόιτσο (Πόρτο).

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Βόιτσεχ Λίτσκα (Πολωνία), Γκιντάρας Ματσιούλις (Λιθουανία) και Ρίτβαρς Χέλμσταϊνς (Λετονία).

Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Ρουμανία υποδέχεται το Μαυροβούνιο επίσης στις 19:00.

