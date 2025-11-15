Πήρε το… τρελό παιχνίδι με 3-2 η Εθνική απέναντι στη Σκωτία

Η Εθνική Ελλάδος υποδέχθηκε μπροστά σε 20.000 θεατές τη Σκωτία στο ‘’Γεώργιος Καραϊσκάκης’’ για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ, θέλοντας να πάρει μία νίκη… γοήτρου, καθώς είχε αποκλειστεί από την τελική φάση της διοργάνωσης, κάτι που πέτυχε σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με 3-2 για την Εθνική.

Η ‘’Γαλανόλευκη’’ μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, έδειξε από την πρώτη στιγμή τις… διαθέσεις της και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον αρχηγό της, Τάσο Μπακασέτα πήρε κεφάλι στο σκορ , έπειτα από κοντινό σουτ του , μετά από το ‘’όχι’’ του Σκωτσέζου γκολκίπερ σε προσπάθεια του Παυλίδη στο 6ο μόλις λεπτό της αναμέτρησης.



Η Εθνική δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και με κύριο εκφραστή των ενεργειών της τον Χρήστο Τζόλη, δημιούργησε κινδύνους στα καρέ του γκολκίπερ Γκόρντον, ωστόσο οι προσπάθειες του νεαρού εξτρέμ της Μπριζ δεν μπόρεσαν να διευρύνουν το προβάδισμα της Εθνικής.



Κομβικό σημείο στο πρώτο ημίχρονο ο τραυματισμός του Βαγγέλη Παυλίδη που λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους δεν μπόρεσε να συνεχίσει με πρόβλημα στο γόνατο, δίνοντας τη θέση του στον Ανδρέα Τεττέη που έκανε το ντεμπούτο του στα ‘’γαλανόλευκα’’.

Ο επιθετικός της Μπενφίκα πριν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, είχε μία δική του μεγάλη ευκαιρία όταν στο 32΄ έπειτα από υπερπροσπάθεια δεν μπόρεσε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα μετά από γύρισμα του Τζόλη.



Η πιο σημαντική ευκαιρία για τη Σκωτία που όσο περνούσε η ώρα ήθελε να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο ήρθε στο 45+2 όταν ο Σκοτ Μακ Τόμινεϊ εκτέλεσε με τη μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι του Οδυσσέα Βλαχοδήμου.

Στιγμές αργότερα, ο Έλληνας γκολκίπερ σταμάτησε τετ α τετ του Ντόακ και κράτησε το 1-0 για την ολοκλήρωση του πρώτου 45λεπτου.



Ξέφρενο δεύτερο μέρος

Στο δεύτερο ημίχρονο η Σκωτία μπήκε με επιθετικές διαθέσεις, θέλοντας να πιέσει και να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από το παιχνίδι που θα της δώσει ελπίδες για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Χαρακτηριστική ήταν η φάση του 53’ όταν ο Άνταμς βρέθηκε μπροστά σε ανυπεράσπιστη από τερματοφύλακα εστία της Εθνικής, με τον Καρέτσα να διορθώνει το δικό του λάθος και να σταματάει δύο φορές τους Σκωτσέζους από την ισοφάριση.



Λίγα λεπτά αργότερα , ο Κωνσταντίνος Καρέτσας από… σωτήρας ντύθηκε σκόρερ και εκμεταλλεύτηκε στο 57’ την εκπληκτική ενέργεια του Ανδρέα Τεττέη που πήρε τη μπάλα από τον Μπακασέτα για να κάνει το 2-0 για την Εθνική Ομάδα.



Η Εθνική συνέχισε ακάθεκτη και σε ένα εντυπωσιακό τρίλεπτο από το 59’ έως το 62΄είχε μία πολύ ωραία φάση με τον Τεττέη να βλέπει τον Γκόρντον να σταματάει την προσπάθεια του, ενώ από το κόρνερ που ακολούθησε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης σημάδεψε το δοκάρι του 43χρονου τερματοφύλακα.

Στο αποκορύφωμα αυτής της παραγωγικής διαδικασίας για την Εθνική, ο Χρήστος Τζόλης έκανε τρία τα τέρματα της Εθνικής με ένα γκολ που έψαχνε από την αρχή της αναμέτρησης και το βρήκε με ένα εντυπωσιακό σουτ από τα 20 μέτρα που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Γκόρντον.



Λίγες στιγμές αργότερα και πριν καταλαγιάσουν τα πανηγύρια , η Εθνική είδε τον Μπεν Ντοκ να βρίσκει δίχτυα και να μειώνει το σκορ για τη Σκωτία σε 3-1, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι δεν τα… παράτησαν και έκαναν το 3-2 με τον Ράιαν Κρίστι να ντύνεται σκόρερ και να βάζει για τα καλά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του στο παιχνίδι.



Στο φινάλε της αναμέτρησης, η Εθνική Ελλάδος έμεινε με 10 παίκτες, καθώς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Τάσος Μπακασέτας, ωστόσο δεν το ‘’πλήρωσε’’ καθώς παρέμεινε το 3-2.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ελλάδα: Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μουζακίτης (89′ Χατζηδιάκος), Μπακασέτας, Τζόλης (89′ Κωστούλας), Καρέτσας (75′ Μασούρας), Παυλίδης (43′ Τεττέη).

Σκωτία: Γκόρντον, Σούταρ, Χάνλεϊ (75′ ΜακΚένα), Ρόμπερτσον, Χίκι (75′ Ράλστον), ΜακΓκίν, Φέγκιουσον, ΜακΤόμινεϊ, Κρίστι (83′ Σάνκλαντ), Ντόακ (88′ Χιρστ), Άνταμς (82′ Ντάικς).

