ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πετρούνιας: Ξεκινήσαμε καλά τη χρονιά και προχωράμε πιο δυναμικά, το χρυσό πάντα κρίνεται στις λεπτομέρειες

Φωτογραφία: Hellenic Gymnastics Federation
|
THESTIVAL TEAM

Ο Λευτέρης Πετρούνιας με πολύ καλή προσπάθεια στο Μπακού κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο Κύπελλο της ενόργανης γυμναστικής και σε ανάρτησή του ανέφερε ότι ξεκίνησε πολύ καλά η σεζόν του.

«Η πρώτη θέση πάντα κρίνεται στις λεπτομέρειες και εγώ με την ομάδα μου είμαστε εδώ για να τις βελτιώσουμε» έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας σε ένα μέρος της ανάρτησής του στο Instagram, μετά το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Έλληνας κορυφαίος αθλητής της ενόργανης γυμναστικής ξεκίνησε το μήνυμα στους θαυμαστές λέγοντας «2ος στον 1ο αγώνα της χρονιάς, ξεκινήσαμε καλά και προχωράμε ακόμη πιο δυναμικά».

Ο «άρχοντας των κρίκων» συνεχάρη τους Νίκο Ηλιόπουλο και Μαγδαληνή Τσιώρη για την προσπάθειά τους στη διοργάνωση.

Λευτέρης Πετρούνιας

Περισσοτερες Ειδησεις

