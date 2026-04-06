Πετρούνιας: Η αντίδραση των κορών του που τον έβλεπαν από την τηλεόραση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου – Δείτε βίντεο

Οι κόρες του Λευτέρη Πετρούνια τον παρακολουθούσαν από την τηλεόραση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Καΐρου, με τη Βασιλική Μιλλούση να βιντεοσκοπεί την αντίδρασή τους για την κατάκτησή του.

Την Κυριακή 5 Απριλίου, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου, ανεβαίνοντας ξανά στην κορυφή του βάθρου, αφού συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς.

Σε βίντεο που ανάρτησε η σύζυγός του στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε τη στιγμή που μαζί με τις κόρες της παρακολουθούσαν από την τηλεόραση την επίδοση του Λευτέρη Πετρούνια.

Στο απόσπασμα καταγράφηκε η αγωνία των κοριτσιών, όσο και της Βασιλικής Μιλλούση, αλλά και η συγκίνησή τους όταν έγινε γνωστό ότι Λευτέρης Πετρούνιας πήρε την πρώτη θέση.

Στο βίντεο που κοινοποίησε η Βασιλική Μιλλούση, σημείωσε για τη στήριξη της οικογένειάς τους στο πρόσωπό του: «Γιατί πίσω από κάθε πρωταθλητή είναι μία οικογένεια που τον περιμένει με αγάπη».

Λευτέρης Πετρούνιας

